U Italiji pašta se servira kao primo piatto ili prvi tanjur, nakon kojega, naravno, slijedi secondo piatto, odnosno jela poput mesa, ribe ili nekog vegetarijanskog jela, ali o tome ćemo više u sljedećem izazovu. No prvi tanjur, kao što nam se možda čini, u Italiji se ne smatra predjelom. Dakle, nije neobično doći u restoran i pojesti isključivo paštu, već je to i više nego u redu. Isto tako, nitko se neće protiviti ako iza nje odlučite nastaviti i bacite se na mesna ili riblja jela, no na to će se naše blogerice baciti ovaj tjedan.

Osim tjestenine na tom prvom tanjuru mogu se naći rižoto, njoki, gnudi i ostala divna škrobasta čuda u prekrasnim glatkim umacima i divnim rustikalnim i aromatičnim pestima.

Talijani stvarno drže do svoje tjestenine i kada god se ukaže prilika, ona se radi ručno, i to bez pola muke. Našim je blogericama u kuhanju i serviranju njihovih kulinarskih kreacija pomogla Tognana, čiji su prekrasni duboki tanjuri sigurno doprinijeli da njihova jela zasjaje u punom sjaju.

Busiate s pestom alla Trapanese - pobjednička tjestenina na Tognaninom tanjuru (Foto: Doris Valković)

Jesu li one protekli tjedan uspjele spremiti primo piatto poput pravih Talijanki, otkrit će nam naš žiri na čelu sa Stefanom Cosattinijem, koji se iznenadio da niti jedna blogerica nije napravila talijanski klasik kada je riječ o tjestenini – pravu paštu l'uovo, tjesteninu s jajima uprizorenu u neki raviol, papardele, tagliatelle, torteline…

No, bilo kako bilo, tjedan smo započeli sa Sandrom Rončević (@oslanomoslatkomosvemu) i njezinim strozzapretima. Ukomponirala ih je s garavim patlidžanom, pečenim češnjakom i ljetnim šarenim minirajčicama te poslužila na Tognaninu plavom tanjuru za tjesteninu koji nas podsjeća na ljeto, s kojim se Sandra, kako kaže, nekako baš dugo oprašta.

Stefano je Sandrinu ideju i kreativnost smjestio u zlatnu sredinu. Pohvalio je izgled tijesta i samu izradu tjestenine porijeklom iz Toskane, no imao je jednu zamjerku.

"U mužar se inače stavljaju svježe namirnice kako bi otpustile svoja ulja i arome te kako bi se od njih dobila rustikalna pašta. Ogaravljen i pečen patlidžan nije pogodan za takvu vrstu pesta. Bio bi sretniji da ga je narezala na sitne kockice i sotirala s rajčicama te umjesto umaka nalik na kremu dobila nešto rustikalnije", komentirao je Stefano.

Nakon Sandre na Siciliju, točnije u Trapani, odvela nas je Doris Valković (@foodoris) i pripremila nam popularnu tjesteninu tog kraja – busiate s pestom alla Trapanese.

Od našeg talijanskog chefa dobila je visoku ocjenu za ideju i još višu za kreativnost, odnosno za izvedbu jela koji je poslužila na zelenom Tognaninu tanjuru Metropolitan, koji je istaknu boju crvenog pesta na tjestenini.

"Doris je napravila baš lijep tanjur i svaki postupak bio je na mjestu, od izrade tjestenine do blanširanja rajčica i izrade pesta u Tognaninoj sjeckalici", objasnio je Stefano Cosattini.

U srijedu nam je primo piatto kuhala Kristina Štriga (@cellulite_factory), i to culurgiones sa Sicilije te oduševila Stefana idejom.

"Culurgiones je napravila prelijepo i s takvom lakoćom iako joj vjerujem da je, kako kaže, do ovog rezultata dobila i više od jednog mini živčanog sloma", našalio se Stefano, koji cijeni što se potrudila napraviti nešto malo drukčije.

Ipak, predlaže joj da idući put usitnjene pržene sjemenke isproba staviti u nadjev kako bi dobila kontrast i hrskavu komponentu u samim culurgionesima. Isto tako dodao je kako je za njegov ukus tu prekrasnu tjesteninu poslužila uz malo previše pesta.

Iako je Stefanov zbroj ocjena za primo piatto jednak za Sandru i Mateju Kobeščak (@muffin_munchies), talijanski chef smatra da su Sandrini strozzapreti bili autentičniji.

"Matejini strozzapreti bili su predebeli, ali najviše mi je zasmetalo što je prekršila jedno od pravila autentične talijanske kuhinje, a to je da se nikad, ali baš nikad ne stavlja parmezan, a pogotovo pecorino, koji ima intenzivniji okus, na riblje jelo. To ne odobravam", komentirao je Stefano, koji je predložio da sljedeći put s tim pestom zamiješa tjesteninu u zdjeli s malo vode od kuhanja jer tikvice koje su delikatne i već pečene nije potrebno još obrađivati na tavi.

U Toskanu okupanu jesenskim okusima nas je odvela i Marijana Zlomislić (@unmondodisapori) s jelom iz tog kraja koje se tradicionalno radi s ricottom, kojoj je dodala i malo pirea od buće.

Tognanin štapni mikser i sjeckalica za Marijanino jelo dale su sve od sebe, bilo je tu dosta komponenti, boja, tekstura i okusa, a za Stefana Cosattinija možda malčice i previše.

"Troppo sapori je to bilo, moja Un mondo di sapori", rekao je Stefano, koji je Marijaninu ideju ocijenio vrlo visokom ocjenom, ali kreativnost odnosno izvedbu s niskom. A objasnio je i zašto.

"Bilo bi puno bolje da je maknula koru s bundeve prije rađenja pirea od buće, gnudi bi ljepše izgledali i bili glađi. Svaki okus za sebe je drukčiji i intenzivan – od moćnog pesta do slatke buće i kruške – pa bih svakako izostavio limunov sok na kraju. Limunova korica u jakom pestu za tračak svježine je dobrodošla, ali limunov sok po svemu bio mi je previše", rekao je Stefano. Predlaže da slaganje tanjura započne kremicom od kruški, umjesto njezinih sotiranih, na kremicu se stave gnudi pa pesto.

Marijanino jelo svidjelo se Maji Nikolorić, predstavnici punkufer.hr-a koja ocjenjuje estetiku te baš jesenski gnudi ovog puta dijele prvo mjesto na njezinoj bodovnoj listi s Kristininim culurgionesima.

"Svidjele su mi se sve te boje na Marijaninu tanjuru kojima, kako je i sama rekla, komplimentira i Tognanin zeleni porculanski tanjur Metropolitan. Ovo jesensko jelo prekrasno izgleda okupano jesenskim suncem te zove da ga probaš", komentirala je Maja jedno od svojih favorita.

"S druge strane, Kristinini culurgionesi ne viđaju se svaki dan i da ih dobijem ispred sebe kod prijateljice na večeri ili u nekom restoranu, bila bih zaista zadivljena. S tolikom ih lakoćom radi da njihova izrada u videu na mene djeluje meditativno. Kristina ih je poslužila na dva različita Tognanina tanjura, na bijelom sa zanimljivim detaljem i romantičnom s plavim vjenčićem od maslinove grančice, i izgledaju sjajno na oba!" kaže Maja, kojoj su se nakon njihovih podjednako svidjeli tanjuri Doris i Sandre, a zadnja na njezinoj listi ovog tjedna našla se Mateja.

"Matejin je video estetski lijep, ali je tanjur u konačnici ispao malo bezličan jer je i kozice koje su davale neku boju prekrila sirom. Možda je mogla napraviti sami umak bez kozica pa kozice glazirati na tavi te ih staviti na vrh tjestenine. Boja kozica bila bi intenzivnija i cijeli tanjur efektniji", komentirala je Maja, dok se za Martinu Karić, predstavnicu Tognane, Matejina izvedba prima piatta smjestila tik do Marijanine, a obje odmah iza najbolje Doris.

"Iako fokus nije bio cijelo vrijeme na našem logu, Foodoris je prirodno u videu spomenula Tognanu, što joj je sigurno donijelo bod više u odnosu na ostale kandidatkinje'', dodala je Martina.

Ovaj tjedan naše blogerice u Food bloggers' challengu kao izazov imaju spremiti secondo piatto, a kakve će nam talijanske delicije spremiti, to ćemo tek vidjeti.

Food bloggers' challenge natjecateljice (Foto: Nova Studio)

Poredak i broj bodova nakon dugog izazova:

FOODORIS – 18

CELLULITE FACTORY – 15,5

UN MONDO DI SAPORI – 14

MUFFINMUNCHIES – 12

O SLANOM I SLATKOM – 11

