Galerija 25 25 25 25 Impresivnom broju od 700 tisuća posjetitelja najvećeg riječnog festivala u Europi, Festivala de Loire, Udruga Palagruza iz Komiže krajem rujna predstavila je bogatu kulturnu i maritimnu baštinu Komiže, otoka Visa i Hrvatske. Gostovanje na ovako velikom festivalu uspješno je odrađeno iznimnim zalaganjem članova i prijatelja Udruge te suradnjom s partnerima Geo parkom Viški arhipelag i Turističkom zajednicom grada Komiže te brojnim sponzorima.

Nakon nastupa Udruge Palagruza na festivalima u francuskim gradovima Morbihan 2017. i Sète 2018. godine organizatori Festivala di Loire i grad Orleans prepoznali njezin rad usmjeren prema djeci i mladima koji provodi pod nazivom „Barake Palagruzone". Upravo su mlađi naraštaji među brojnim posjetiteljima koji organizirano dolaze na obale Loire kako bi kroz radne radioničke sadržaja upoznali više od 200 plovila i nekoliko tisuća mornara iz cijele Europe.

Zahvaljujući Udruzi Palagruza, Hrvatsku i otok Vis predstavljale su dvije novoizgrađene komiške gundule: "Mirakul" i "Papina", a pridružila im se i gundula "Rochecica" koju je ženski tim iz Rochefort sur Loire (Denise Carter, Janig Merien i Roman Merien) izgradio s Udrugom Palagruza tijekom trajanja festivala u Morbihanu 2017. godine.

Ove je godine Udruga Palagruza na Festivalu de Loire predstavila novi inovativni sistem za učenje "Ofalkono gajeta – falkuša od kolumbe do idra", ili od milja zvan učilo, koji za cilj ima očuvanje nematerijalnog kulturnog dobra odnosno iskustva vezanog uz ofalkono gajetu poznatu kao falkuša te prenošenje znanja na mlade naraštaje tijekom cijele godine.

Udruga Palagruza započela je 2019. godine projekt izrade modela gajete u mjerilu 1:2. Nakon višegodišnjeg rada na dokumentiranju izvorne gajete "Jaglice" i izrade detaljnih nacrta pokrenute su radionice i započeta je izrada modela gajete na kojem se može odraditi sve što je potrebno za gradnju, plovidbu, pripremu jedra, ribarskih alata itd. S djecom i mladima 2019. izrađena je i blagoslovljena kolumba te započeto rezanje prvih pjona, copula i svih sastavnih dijelova kostura gajete ili korbon. Završno uljepšavanje učila završeno je tjedan dana prije puta u Orleans izradom i postavljanjem falki na gajetu, a nakon bojanja falki crnom bojom učilo je postalo prepoznatljivo i kao takvo je jedinstveno u Europi.

Na Festivalu di Loire radionice "Ofalkono gajeta od kolumbe do idra" vodili su Joško Grga i Miro Cvitković uz suradnju Tea Lovrića, Denija Mardešića i Vinka Borčića, a djeca su sastavljala i rastavljala kostur gajete nekoliko puta, upoznavajući dijelove te učeći kroz zanimljivu igru kako se gradi tradicionalni drveni brod.

Pored predstavljanja učila gajete svaki se dan održavala radionica komiške gundule koju je vodila Doris Radić Samardžić uz pomoć Lane Schmidth, Vinka Borčića, Denija Mardešića, Natalije Yatsenko. Bez obzira na niske temperature predano su i neumorno s djecom sastavljali i rastavljali kostur gundule poznat kao dinosaur. Bio je to pravi poticaj na druženje i zabavu izvan digitalnih medija. Djeca su s roditeljima rješavala probleme povezivanje copula, pjona, kuvertili u formu komiške gundule.

Hit na Festivalu de Loire i jedna od najposjećenijih radionica uopće, bila je radionica "Kalanko" kroz koju je Udruga Palagruza prikazala jedan od svojih ciljeva u radu s mladima i ukazala na potrebu očuvanja okoliša recikliranjem na primjeru izrade kalanka - brodića načinjenog od prazne metalne limenke. Ovu radionicu vodili su Antonio Fiamengo i Joško Grga, a surađivali su Teo Lovrić i Vinko Borčić. Zbog velikog interesa u baraci je organizirana mala tvornica za serijsku proizvodnju kalanka kako bi svako dijete dobilo svoj kalanko i otišlo kući s osmijehom. Kalanko je brodić kojeg su komiška djeca sama izrađivala prije više od 100 godina recikliranjem odbačenih konzervi iz tvornice sardina, a naziv je dobio po velikom metalnom brodu Kalanko koji je dovozio materijal za tvornicu sardina te je bio inspiracija i veza dječje mašte s dalekim i neistraženim morima.

Komiški svakodnevni život nezamisliv je bez tradicionalne kuhinje koja je postala zaštitni znak posjeta Udruge Palagruza festivalima mora. Za zamamne mirise iz komiške barake bio je zadužen kuhar Mate Stanojević koji je uz pomoć članova svaki dan pripremao tradicionalna jela za sudionike festivala i goste.

Bila je to prilika da se kroz degustaciju pripremljenih delicija promoviraju partneri i predstave vina i pića Vinarije Vislander, Vina Ivčević i OPG Mardešić kako bi se prezentirao mali dio bogate komiške gastronomije kroz svakodnevnu pripremu marende. Posjetitelji su također imali priliku uživo na obalama Lore vidjeti kako se priprema komiška pogača koja se mogla kušati i tijekom susreta festivalskih posada s gradonačelnikom Orleansa, Sergeom Grouardom u maritimnoj taverni na obalama Loire.

Predsjednik Udruge Palagruza Miro Cvitković o gostovanju na Festivalu kaže: "Koncept našeg programa u drvenoj baraci započeo je 2018. na festivalu Escale à Sète, a od tada do danas na festivalima u drvenoj baraci Udruga Palagruza provodi zaokruženu prezentaciju svakodnevnog i jednostavnog načina komiškog života. Mišljenja smo da je najveće bogatstvo hrvatskog turizma mali, jednostavni čovjek i proživjeti dio vremena s takvim ljudima svima nam mora biti velika čast.

Od prvih posjeta festivalima naš moto je da kroz razne radionice prezentiramo život komiških ribara, težaka radnika i to je naša mala družina najbolji način prikazala u Orleansu na jako dobro organiziranom Festivalu di Loire. Uz puno smijeha, dobrog druženja s gostima i novim prijateljima iz svih dijelova Europe sve zacrtano uspješno smo realizirali zahvaljujući potpori Grada Komiže, Turističke zajednice Komiže, Hotela Biševo, Vinarije Vislander, Vinarije Ivčević – vina Cobo, OPG Mardešić, Geo parka Viški arhipelag, Društva Sv. Mikula iz San Pedra, Udruge Association Rochefort en Europe iz Rochefrot Sur Loire. Posebna zahvala ide prijateljima Udruge Palagruza iz Nice, Đurđici Bačić Latera i Ugu Latera čija je pomoć bila od velike važnosti kod prevođenja, nabave, kupovine na tržnicama i odgovoranja na mnogobrojne upite posjetitelja i sudionika festivala".

Program Festivala di Loire nudio je mnogo aktivnosti od maritimnog djela, plovidbe rijekom, prezentacije starih alata i zanata, natjecanja u vještinama plovidbe i ribolova, a u kulturnom i gastro dijelu svi sudionici predstavili su i svoju gastronomiju, glazbu i kulturu s puno sadržaja za djecu i mlade. Festival je završio zajedničkom večerom i druženjem uz obalu Loire, čime su svi sudionici dobili još jednu priliku za jačanje prijateljstava iz maritimnog svijeta, dogovaranja nekih novih susreta i posjeta festivalima. Za Udrugu Palagruza ovaj je posjet bio najbolja potvrda uspješnog rada prije svega s mladima te činjenice da je njezin program postao dobar primjer za druge udruge koje započinju raditi prema ovom, u praksi dokazanom, modelu.

