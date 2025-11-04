Park prirode Biokovo od prvoga je dana mjeseca studenog službeno zatvoren za posjetitelje, a ponovno se otvara 1. travnja sljedeće godine.

Za to će se vrijeme u Parku obavljati redovito održavanje infrastrukture, očuvanje osjetljivih planinskih ekosustava, kao i pripreme za novu sezonu.

Dok je Park zatvoren, i Biokovska će cesta također biti zatvorena za promet, baš kao i Nebeska šetnica – Skywalk Biokovo.

Iako posjetitelji trenutačno ne mogu uživati u pogledu s vjerojatno najpoznatijeg vidikovca u državi, i dalje se mogu diviti vizurama Biokova i mora koje im nudi obična šetnja stazama parka.

Naime, pješice se u park i dalje može ući i uživati u nestvarnim ljepotama Biokova – stoji na službenim staranicama Parka prirode Biokovo.

