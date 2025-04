Za samo tjedan dana, od 11. do 13. travnja, Rovinj će se pretvoriti u mjesto gdje se susreću vrhunska gastronomija, znanje i ideje koje oblikuju budućnost industrije. Četvrto izdanje Weekend Food Festivala donosi do sada najbogatiji i najraznolikiji program – panele koji otvaraju važne razgovore, zvučna imena iz svijeta hrane, pića i ugostiteljstva, interaktivne masterclassove i ekskluzivne sadržaje za profesionalce. U Rovinj stižu i velika imena poput legendarnog Marca Pierrea Whitea, Jp McMahona, osnivača kultnog Food on the Edge festivala, te Matta Orlanda, jednog od najradikalnijih i najutjecajnijih chefova kada je riječ o održivosti te brojni chefovi, vizionari, vinski stručnjaci i lideri industrije.

Ove godine Weekend Food Festival po prvi put uvodi ekskluzivni program Professional masterclasses: BARS & COCKTAILS, namijenjen profesionalcima – voditeljima restorana, barmenima i svima koji žele učiti izravno od najboljih u industriji. Professional masterclassovi održavaju se u restoranu Primi Terreni unutar Grand Park Hotela Rovinj, u malim grupama s najviše deset sudionika.

Program predvode vodeća imena europske barske scene. Karlo Ferenčak, renomirani hrvatski barmen, u masterclassu The Art of Carbonation in Cocktails otkriva znanstvenu i kreativnu stranu karbonizacije, nudeći sudionicima priliku da sami isprobaju tehniku koja redefinira teksturu i aromu koktela. Mirco Giumelli iz hotela Grace St. Moritz u radionici Crafting a Luxury Guest Experience kombinira teoriju i praksu kako bi pokazao kako vrhunski sastojci i personalizirani pristup kreiraju nezaboravno gostujuće iskustvo. Luca Cinalli, jedan od najutjecajnijih barmena u Europi, u masterclassu Contemporary Bartending donosi održive tehnike, inovacije i filozofiju odgovorne nabave, nudeći uvid u budućnost barske industrije. Ulaznice za masterclassove mogu se kupiti putem službene stranice festivala, a broj mjesta je strogo ograničen.

U službenom dijelu programa očekuju se gostovanja istaknutih imena koja oblikuju industriju. Među njima je i Ivan Artuković, glavni direktor Francka, koji s Tomom Ricovom u formatu Coffee talk: Specialty since 1892 otvara temu kave kao jednog od najvažnijih rituala, ali i ozbiljnog poslovnog segmenta unutar HoReCa industrije. Razgovarat će se o povijesti brenda koji oblikuje kulturu ispijanja kave već više od stoljeća, ali i o budućnosti specialty scene u regiji.

Posebno se ističe i gostovanje Cristine Nonino, izvršne direktorice i master destilaterke renomirane talijanske destilerije Nonino Distillatori. U razgovoru From artisanal family distillery to best grappa in the world, podijelit će kako je obiteljsku priču pretočila u premium svjetski brend, zadržavajući dosljednost, lokalni identitet i kvalitetu bez kompromisa.

Iz susjedstva nam stiže priča o regiji čiji se gastronomski potencijal tek počinje otkrivati. U Vojvođanskim gastro pričama, Branislav Mamić, glavni tajnik Privredne komore Vojvodine, i Dejan Čavić, direktor ScoMediaSco-a i urednik gastro portala Kuhinjica, govorit će o potencijalu vojvođanske kuhinje da postane zasebna gastro destinacija – daleko od beogradskih trendova.

U panelu Chefovi vs. klikovi – tko oblikuje gastro scenu?, gastro novinar Domagoj Jakopović Ribafish, Mile Butorac, food bloger i content creator, Klara Petrović, influencerica i suosnivačica KUĆĆE i Ana Antunović, autorica jednog od najpraćenijih domaćih food profila na društvenim mrežama Kuhana i pečena, raspravljaju o stvaranju javne percepcije hrane i restorana u eri društvenih mreža.

Za sve posjetitelje s festivalskom ulaznicom, u prostoru stare Tvornice duhana održavat će se niz masterclassova i showcookinga. Uz mnoge istaknute stručnjake industrije na Weekend Food Festival dolazi Marko Markota, ugostitelj, uvoznik i proizvođač jakih alkoholnih pića, koji će voditi vodi masterclassove Spirits of Agave i Hospitality Collective, dok Slaven Macura iz Badela i Igor Županić iz Trigonum & Orbisa u Maraschino Legacy govore o zadarskom klasiku koji je oblikovao povijest koktela.

Na showcookingu se kuha i uči uživo. Gaia Zec iz Ponte Portona u suradnji s Kanditom vodi dessert kutak, Dejan Čavić predstavlja okuse Vojvodine, a Vehid Šaldić i Duje Prlj iz Metroa otvaraju praktične teme kroz program Kako voDISH svoj restoran? Ivan Temšić, vrhunski chef i pobjednik MasterChefa, donosi modernu verziju istarske klasike kroz Fuži 2.0, dok Branko Takač i Ivan Bobinac iz Podravke pripremaju Okuse Mediterana. Ledo lunch zone s Andrijom Majicom donosi ležerniji moment festivala – jednostavna jela s ozbiljnim twistom.

Subota na Weekend Food Festivalu donosi i premijeru festivala vina – Istra Natural. Boutique festival posvećen prirodnim i narančastim vinima okupit će vinare iz Istre, Hrvatske i Slovenije. Posjetitelji će moći kušati vina proizvedena tehnikom produljenog kontakta s kožicom grožđa, a svoja vina, između ostalih, predstavit će Ipša, Trapan, Bolfan, Lunika, Veralda, Pasji rep, Dobravac, Posestvo Bric, Gambaletto/Činić te Roxanich, Gordia i Guerila.

U otvorenom dijelu stare Tvornice duhana, smjestio se RANGITE! – Istrian Food Market, zona gdje Istra govori svojim najautentičnijim jezikom – okusima. Bez ulaznice, bez formalnosti, posjetitelji će moći kušati vina, sireve, ulja, pršute, tartufe, likere i domaću tjesteninu, te razgovarati s proizvođačima koji ih s ponosom stvaraju. Ovaj dio festivala, osmišljen uz podršku Maistre, nosi ono najbolje od Istre – neposrednost, iskrenost i čistu kvalitetu.

I dok festival traje, cijeli Rovinj pulsira u istom ritmu. Restorani Grongo e Alice, Sapori di Spirito Santo, Santa Roma, Marina i Rio pripremaju posebne jelovnike za sve posjetitelje Weekend Food Festivala. Svaki u svom tonu – sezonski, lokalno, s autentičnom pričom koja se ne ponavlja.

Weekend Food Festival i ove godine je mjesto gdje se o hrani uči, promišlja i oblikuje njezina budućnost. Više informacija o ovogodišnjem Weekend Food Festivalu potražite na službenoj stranici festivala te na društvenim mrežama, Instagramu, TikToku i Facebooku. Vidimo se u Rovinju!

