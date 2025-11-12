Galerija 3 3 3 3 Devetnaesti Gospodarski sajam sira, meda i vrganja održava se tijekom dva dana, od subote do nedjelje, 15. i 16. studenoga u sklopu školsko sportske dvorane u Grubišnom Polju, u organizaciji Grada Grubišnog Polja, Turističke zajednice područja Južna Bilogora i Razvojne agencije AGRO.

Više od 100 izlagača iz svih dijelova Hrvatske među kojima su proizvođači sira i meda, OPG-ovi, obrti, tvrtke, udruge, domaće radinosti, proizvođači rukotvorina i drugi okupit će se na 19. Gospodarskom sajmu sira, meda i vrganja i posjetiteljima prezentirati vrhunske autohtone domaće proizvode.

Natjecateljski duh neće izostati jer upravo na sajmu će se proglasiti najbolji sir i med, ali i najljepše i najkreativnije uređeni štand, a u sklopu manifestacije bit će organizirane edukacije i predavanja posvećene vrganjima i drugim gljivama i njihovoj ulozi u prirodi.

Sajam donosi trajnu vrijednost području Južne Bilogore jer se upravo u sklopu održavanja stvara nova gastro ponuda koju posjetitelji mogu kušati, a koju restorani i OPG-ovi s područja Južne Bilogore trajno uvrštavaju na svoje menije. Tako je prošle godine izabran desert tajne recepture koji je postao nezaobilazan dio kulinarske ponude regije, kombinirajući tradicionalne okuse s modernim pristupom. Ove godine chef Ivan Đukić iz Osijeka nastavit će ovu posebnu gastro priču i prezentirati i posjetiteljima pripremiti glavno jelo od lokalnih, autohtonih sastojaka Južne Bilogore koje će se naći na menijima restorana i OPG-a.

Gospodarski sajam - 2 (Foto: PR)

Drugi dan sprema se tradicionalno omiljena točka sajma ČVARKIJADA – natjecanje za Majstora u pravljenju čvaraka, a posebnu pozornost zasigurno će privući i prezentacija i degustacija domaćih štruklji s vrganjima.

Posjetitelji će tijekom Sajma kroz dva dana, uz izvrsnu gastronomsku ponudu, moći uživati i u raznovrsnom glazbenom programu – od smotre folklora koji čuvaju tradiciju naših krajeva do tamburaških sastava koji će zasigurno rasplesati i raspjevati publiku.

Na 19. Gospodarskom sajmu sira, meda i vrganja proizvođačima se omogućuje da bez dodatnih troškova u besplatnom izložbenom prostoru predstave svoje sireve i mliječne proizvode, med i pčelinje prerađevine, vrganje i druge gljive, ali i sve druge domaće proizvode od pekmeza i džemova do suhomesnatih delicija, rakija, likera, začina i rukotvorina.

Kroz spoj domaće proizvodnje i bogate tradicije posjetitelji Sajma kroz okuse, mirise i običaje imaju priliku otkriti na jednom mjestu bilogorsko naslijeđe i sa sobom ponijeti nezaboravno iskustvo.

O važnosti Gospodarskog sajma za bilogorski kraj govori i činjenica kako će projekt ove godine svoji dolaskom podržati zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak, župan Marko Marušić te predstavnici Ministarstva poljoprivrede.

Devetnaesto izdanje Gospodarskog sajma sira, meda i vrganja podržala je Hrvatska turistička zajednica, Bjelovarsko-bilogorska županija, Hrvatska gospodarska komora, Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske županije, Razvojna agencija AGRO, TZP Južna Bilogora, TZ Bjelovarsko-bilogorske županije te Bjelovarski sajam.

