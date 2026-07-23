Rođen sam na Braču, a iako me život i posao danas vežu uz Zagreb, otok je i dalje moj dom. Svaku slobodnu priliku koristim da se vratim na Brač, udaljenost kao da me još više povezuje s njim. Zato nije slučajno da me svi moji veći sportski pothvati vraćaju rodnom kraju – to je moj način da pokažem koliko mi znači, započinje priču Stjepan Lukšić.

Ovaj Bračanin danas započinje avanturu života u Supetru - otuda će krenuti na plivački ultramaraton pod imenom Brač 100K čiji je idejni začetnik, a tijekom kojeg će isplivati 100 kilometara oko rodnog otoka.

Sve je zapravo počelo prošle godine, kada sam preplivao Brački kanal. Nakon tog izazova htio sam si postaviti novi cilj, nešto što će biti još zahtjevnije. Tako je nastala ideja da oplivam cijeli Brač. Palo mi je na pamet da bih tako mogao povezati mjesta i ljude diljem otoka.

No, kako je projekt rastao, shvatio sam da nema smisla da ostane samo osobni sportski izazov. Dobivao sam veliku podršku prijatelja, obitelji i brojnih ljudi s otoka, pa sam osjetio potrebu da toj zajednici nešto vratim. Ako već ulažem toliko truda, želim da on donese korist i nekome drugome.

More snage

Odlučio se upustiti u ultramaraton s humanitarnim karakterom kojem je glavni cilj prikupiti novčana sredstva za udrugu pod imenom More snage, a koja je osnovana ove godine s ciljem pružanja psihološke i druge pomoći oboljelima od karcinoma te njihovim obiteljima.

Mislim da gotovo svatko od nas u obitelji, među prijateljima ili poznanicima poznaje nekoga tko je prošao ili još uvijek prolazi borbu s karcinomom. To je jedno od najtežih životnih iskustava, ne samo za oboljelu osobu nego i za bližnje.

Na otoku je ta borba često još zahtjevnija. Osim same bolesti, ljudi se suočavaju i s putovanjima na pretrage i terapije te manjom dostupnošću različitih oblika podrške. Nitko ne zaslužuje takav teret nositi sam. Upravo zato vjerujem da je iznimno važno razvijati ovakve inicijative i na Braču.

Humanitarni ultramaraton Brač 100K (Foto: Brač 100K / Ante Mandić)

7 mjeseci priprema

Da bi se spremio za ovaj ultramaraton Stjepan Lukšić se intenzivno pripremao posljednjih sedam mjeseci. Treninzi su bili pomno isplanirani prema programu koji mu je složio Pero Kuterovac, o čemu će reći:

Tjedan je najčešće uključivao tri plivačka treninga u bazenu, dva treninga snage u teretani te jedno trčanje ili uspon na brdo. Plivačke treninge odrađivao sam rano ujutro, prije posla, i svaki je trajao oko sat vremena, tijekom kojih bih isplivao otprilike tri kilometra.

Uz redovite treninge radio sam i dva posebna ciklusa kojima je cilj bio simulirati ono što me čeka tijekom ultramaratona. Prvi je uključivao deset uzastopnih dana jednosatnog plivanja, a drugi deset dana zaredom po dva sata u bazenu. Takvi treninzi nisu bili izazovni samo fizički.



Nakon nekoliko dana uzastopnog plivanja shvatite da najveća borba više nije u mišićima, nego u glavi. Upravo se tada gradi karakter, uči disciplina i razvija mentalna snaga koja će mi, vjerujem, biti presudna kada budem plivao oko Brača.

S obzirom da ovakav poduhvat iziskuje puno energije, Stjepan je puno pažnje posvetio i prehrani.

Nisam na nekoj strogoj dijeti, nego nastojim jesti raznovrsno i kvalitetno – puno ribe, mesa, povrća i voća, uz dovoljno tekućine i elektrolita. Posebno je važno što se događa odmah nakon izlaska iz mora. Tada tijelo treba što prije nadoknaditi potrošenu energiju i obnoviti zalihe glikogena u mišićima. Zato nakon plivanja pojedem obrok bogat ugljikohidratima i proteinima, a nekad si priuštim i komad čokolade ili nešto slatko kako bih što brže vratio energiju.

Dok pliva, pak, najvažnija je hidracija. Tada uzima izotonične napitke, energetske gelove i dodatke s ugljikohidratima i elektrolitima kako bi održao energiju. Voda mu služi i za ispiranje usta od soli, a tijekom kraćih pauza pojede bananu ili lubenicu.

Najveći izazov plivanja ultramaratona

Fizički napor je velik čak i kada su uvjeti idealni, a more je nešto što nikada ne možete u potpunosti predvidjeti. Tijekom deset dana očekuju me različiti valovi, morske struje i temperature, a svaki od tih čimbenika može potpuno promijeniti tijek jedne etape. Zato se zapravo ne pripremate za jedan scenarij, nego za sve što vam more može donijeti.

No, rekao bih da je najveći izazov ipak onaj u glavi. Svaki dan provest ću oko četiri sata potpuno sam, okružen samo zvukom valova. U takvim trenucima potrebno je ostati smiren, zadržati fokus i pronaći motivaciju za nastavak, bez obzira na umor.

Na nekim dionicama ultramaratona pridružit će mu se prvi Hrvat koji je preplivao Gibraltar, Toni Pavičić-Donkić, o čemu će reći:

Tonči je s Hvara, ja sam s Brača, a upravo smo željeli poslati poruku da nas more ne razdvaja, nego povezuje. Spojio nas je moj brat koji živi u Jelsi i od prvog razgovora Tonči je prepoznao vrijednost ove priče i bez razmišljanja prihvatio poziv da mi se pridruži na dijelu rute.

I vi se možete uključiti (Foto: Brač 100K)

I vi se možete uključiti

More snage Brač je ove godine započela svoje djelovanje s ciljem pružanja psihološke podrške onkološkim pacijentima i njihovim obiteljima. Treba im novčana podrška da nastave s radom, a posebno kako bi zaposlili potrebnog psihoterapeuta.

Želio sam pomoći jer vjerujem da je svakoj zajednici potrebna ovakva udruga. Ako ovim ultramaratonom možemo pridonijeti da njihov rad zaživi i bude dostupan što većem broju ljudi, smatrat ću da je cijeli pothvat imao još veći smisao od samog sportskog rezultata, rekao je Stjepan Lukšić.

I vi se možete uključiti i pomoći radu udruge More snage uplatom na dolje navedeni račun.

Tijekom plivanja ultramaratona dostupan je račun otvoren u svrhu prikupljanja novčanih sredstava za rad udruge More snage pri Društvu Crvenog križa Brač, Petra Jakšića 11, 21400 Supetar, OIB: 22045187327, Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR9823600001503668356.

Humanitarni ultramaraton Stjepana Lukšića i sve vijesti vezane za njega možete pratiti na Facebook stranici projekta Brač 100K .

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