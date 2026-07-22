U središtu događaja bit će vađenje vina koja su proteklo razdoblje odležavala u dubinama Crvenog jezera, jednog od najpoznatijih i najimpresivnijih krških fenomena u Europi. Istodobno će biti položena nova serija vina koja će nastaviti dozrijevati u specifičnim uvjetima jezerske dubine, nastavljajući tako jedinstveni projekt koji privlači sve veću pozornost ljubitelja vina i prirodnih posebnosti.

Program uključuje predstavljanje projekta, vođenu degustaciju vina odležanih u Crvenom jezeru te druženje s vinarima Imotskog vinogorja, koji će posjetiteljima približiti posebnosti ovoga neobičnog načina odležavanja vina.

Projekt organizira Udruga vinara i vinogradara Imotskog vinogorja Cvit razgovora s ciljem promocije lokalnog vinarstva i prirodnih ljepota Imotske krajine kroz jedinstvenu vinsku priču kakva se rijetko može doživjeti bilo gdje u svijetu.

Događaj će se održati u subotu, 25. srpnja, na vidikovcu iznad Crvenog jezera u Imotskom.

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