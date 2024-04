Sørena Hermansena, idejnog začetnika i direktora Samsø Energy Academy TIME magazin proglasio je herojem okoliša upravo zbog rada i tranzicije na svom rodnom otoku, Samsøu, malenom danskom otoku koji je postao svjetsko čudo. Samsø je velikim trudom Sørena Hermansena i stanovnika otoka postao svjetski pionir u korištenju obnovljivih izvora enegrije.

Danas je Samsø domaćin vjetroturbina, centralnog grijanja pokretanog snagom obnovljivih izvora energije, te široke upotrebe solarnih panela i proizvodi više električne energije nego što troši, smanjujući emisiju ugljika za nevjerojatnih 140 posto.

Greencajt festival

Čovjek koji je izravno zaslužan za taj uspjeh dolazi na ovogodišnji Greencajt festival, koji se održava od 22. do 24. svibnja u Zagrebu , te će na predavanju A Little Piece of Island that changes the Game for the Planet powered by E.ON Hrvatska govoriti o tranziciji koju je njegov otok prošao, kako danas izgleda i kako svi možemo pratiti njihov primjer.

Kako objašnajva Søren Hermansen otok Samsøa je 90-ih imao krizu izazvanu centralizacijom i gašenjem lokalnih podružnica što je dovelo do otkaza, a posljedično tome i malodušnosti te gubitka vjere u bolju budućnost. No stanovnici su se trgnuli i krenuli su zajedničkim snagama raditi na novim projektima.

Nova perspektiva

"Tranzicija je postala odgovor na krizu. Mogli smo i uspjeli zamijeniti ovisnost o nafti i plinu s lokalnim gorivima kao što su biomasa, sunce i vjetar i odjednom smo dobili svjetliju perspektivu budućnosti s cirkularnim gospodarstvom, lokalnim zelenim poslovima i izgradnjom kapaciteta. Stoga je vodstvo trebalo vidjeti priliku u transformaciji i stvoriti povjerenje među građanima za zajednički rad“, otkriva rođeni otočanin koji je odrastao shvaćajući izazov života u izoliranoj ruralnoj zajednici.

"Naučio sam da promjene dolaze iz inovacija i novih ideja. Tako sam svojom ulogom u transformaciji kao voditelj projekta iskoristio svoje znanje, ali i nadahnuće kao sugrađanin da dam sve od sebe kako bih lokalno implementirao ideje.

Ključ promjene

Otočani su često konzervativni i oklijevaju kad su u pitanju promjene – osobito radikalne. Znamo što imamo, a ne što dolazi, njihov je mindset. Ljudi se ne kreću brzo, moraju prespavati i razgovarati sa susjedima prije nego što donesu odluku. Možete li investirati? Možete li uštedjeti? Ako možete odgovoriti na ova pitanja i dokazati činjenice o troškovima, pridružit će vam se veći broj ljudi. Neki od stanovnika su ekološki hipiji, ali samo je nekolicina pravih aktivista pa su nam potrebni praktičari koji mogu vidjeti mogućnosti na pragmatičniji način - NIMBY-ja do What's in it for me! (hrv. Ne u mojem dvorištu do Što ja imam od toga)“, otkriva Søren Hermansen i napominje kako je pristup odozdo prema gore važna poruka i smatra kako je transformacija od političke vizije na praktičnu provedbu i jasnu vidljivost za ljude ključ promjene.

"Pokušavamo objasniti da postoji zašto prije kako. U praksi to znači da ako ljudi dobiju sve odgovore prije nego što uspiju definirati vlastita pitanja, odgovori mogu biti oklijevajući, čak i negativni. Mislite i djelujte lokalno – neka plan pripada zajednici od rane faze“, savjetuje.

Živi laboratorij

Kad je riječ o ulozi malih otoka i ruralnih zajednica u globalnoj tranziciji prema obnovljivoj energiji i otpornosti na klimu pionir u korištenju obnovljivih izvora enegrije kaže:

Obnovljivi izvori energije po prirodi su decentralizirani – to dovodi do mnogo više mogućnosti za aktivno sudjelovanje malih zajednica. Ako milijuni zajednica širom svijeta poduzme nešto, učinak može biti ogroman! U ruralnim područjima patimo od migracija iz sela u gradove. Urbanizacija je moćna, ali održivost zahtijeva lokalitet i vlasništvo. Samsø još uvijek radi na dugotrajnom održivom planu - kako osigurati razvoj bez štete po klimu i okoliš. Više šume i prirode, manja potrošnja i korištenje samo obnovljive energije. Samsø jest i želi biti živi laboratorij za lokalne održive zajednice. Samsø je 2022. godine na COP 26 u Glasgowu proglašen voditeljem UN-a za klimu i pokušat ćemo nastaviti ovu ulogu!"

Poruka za Hrvatsku

Povodom dolaska u Zagreb na Greencajt festival Søren poručuje:

"Nadam se da moja priča ima smisla i želim da i ljudi u Hrvatskoj počnu razmišljati u smjeru – i mi to možemo, isti smo kao Samsø! Počnimo planirati i posadimo sjeme za održivu budućnost i uključivanje budućih generacija".

