Najpoznatija gorska rivijera, općina Fužine, otvara sezonu zelenog avanturizma uz atraktivan program Bike&Hike Outdoor Fužine koji će se održati od 18. do 19. svibnja 2024. godine, a uključivat će Roswell hike, Lake Family bike i Preradovićev vrh&dva jezera hike uz stručna vodstva i degustacije lokalnih proizvoda.



Posjetitelje će uživati u čarima netaknute prirode, mirisu svježeg zraka i zelenim šumama koje pozivaju na istraživanje. Razotkrit će neodoljive ljepote ovog kraja na dva kotača i pješke u pratnji stručnjaka koji će se pobrinuti da ništa ne propuste te da bezbrižno uživaju.

Kaubojsko selo Roswell

U subotu, 18. svibnja 2024. godine, program započinje s hiking turom do kultnog kaubojskog sela Roswella. Okupljanje je u centru Fužina od 10 sati, na igralištu pod branom, a vlakić kreće u 10:30 prema špilji Vrelo. Odatle se pješači do Roswell sela, gdje će posjetitelji uživati u okrijepi na ulazu u kaubojsko selo.

Panoramski vlakić u Općini Fužine (Foto: PR)

Povratak je do špilje Vrelo, gdje će turistički vlakić prevesti sudionike natrag do centra Fužina oko 13:30 sati. Hike staza je srednje teška, pogodna za odrasle i obitelji sa starijom djecom, a ukupna dužina staze je 8 km.



Subotnje poslijepodne idealno je za opuštajuću obiteljsku biciklijadu Lake Family Bike. Okupljanje je predviđeno u centru Fužina od 14:30, a sam start vožnje zakazan je za 15:00 sati. Ruta vodi oko jezera Bajer i proteže se sve do Lepenice, gdje će sudionici imati priliku uživati u degustaciji domaćih sokova i mednih proizvoda.



Povratak u centar Fužina planiran je oko 17:00 sati. Za sve koji ne posjeduju vlastiti bicikl, na raspolaganju je mogućnost najma bicikala u centru Fužina.



Subotnji program obogaćen je dodatnim sadržajima koji se održavaju na jezeru Bajer kod brane, a uključuju: ponudu lokalnih OPG-ova, inspirativnu Highlander prezentaciju, dinamičan orijentacijski poligon, eko radionicu za djecu, face painting, a za glazbeno-plesnu atmosferu pobrinut će se DJ.

Jezero Lepenica (Foto: PR)

Hiking avantura

U nedjelju, 19. svibnja 2024. godine, pridružite nam se na hiking avanturi do Preradovićevog vrha i dva jezera, Bajera i Lepenice. Okupljanje je u centru Fužina od 10:00 sati, a vlakić će prevesti posjetitelje do poluotoka Čoka, odakle kreće hiking tura prema Preradovićevom vrhu, špilji Vrelo te jezerima Bajer i Lepenica.



Povratak s jezera Lepenica u centar Fužina planiran je oko 14:30 sati pješke ili panoramskim vlakićem. Hike staza je laka do srednje teška, pogodna za obitelji sa starijom djecom, ukupne dužine 7 km.



Sudjelovanjem na sva tri hike&bike programa za vrijeme Bike&Hike Outdoor Fužine, posjetitelji ostvaruju pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri.

Prva nagrada je vikend za četiri osobe u apartmanu Gorica u Fužinama, druga nagrada je vožnja brodićem po jezeru Bajer, a treća nagrada je 10 vožnji na tubingu.

Više informacija o programu Bike&Hike Outdoor Fužine otkrijte preko Facebook Ureda za turizam Fužine .

