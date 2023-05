Drugi po redu festival posvećen najslavnijem jelu na svijetu pretvorit će zagrebački trg J.J. Strossmayera u pravu Malu Italiju. Probrana ekipa chefova i pizza majstora na deset će kućica posjetiteljima ponuditi svoje najnovije gastrokreacije.

Pizze i druga jela osmišljena posebno za ovu priliku, kao i ona sasvim klasična predstavit će novozagrebačka pizzeria i bar Mrs. Fogg koja je pripremila tri vrste pizze te po jedan specijal za svaki dan festivala. Talijanski restoran Al Dente predstavit će pizzu Contemporaneu - suvremenu Napoletanu, a posjetitelje će iznenaditi i pizzom frittom. Marin Medak i RougeMarin sudjeluju s pet vrsta sicilijanske pizze sa zajedničkom temom - Rougemarin Mafia. Bite of Fun by Melkior Bašić pripremio je 6 vrsta pizza i 5 pasti od domaće, ručno rađene tjestenine. Poma Food Boutique, ista ekipa koja se krije i iza imena Picnic Mingle and Fun, iznenadit će nas s četiri nova okusa focaccia s kiselim tijestom. Beg's Plant Based će kao i prošle godine oduševljavati originalnim kombinaci-jama koje će obožavati i mesojedi i vegani i vegetarijanci. Kreativne će novitete posjetiteljima predstaviti i Pizza Social Club, Full Circle Pizza by Marko Palfi i Lana Bene, Pizza Fritta - Ispirato al Napoli, kao i Pri suncu sa svojim zanatskim premium sladoledima punog okusa.

Tekući dio festivala drže Gingle Bells s izvrsnim autorskim koktelima, vinarija Šoškić s novom linijom vrhunskih vina i Staropramen pivo, a glazbeni je dio programa u cijelosti je hommage talijanskoj glazbi - prava Festa Italiana! Svaki dan Festivala rasplesat će vas drugi DJ ili bend, a kladimo se da ćete znati baš svaku pjesmu.

Ovogodišnje izdanje Pizza Festivala Zagreb ponosno je i na humanitarnu dimenziju Festivala. Poz-nate će osobe raditi svoju autorsku pizzu 18., 23., 24. i 25. svibnja, a sav prihod od pizza koje će ispeći Goran Bogdan, Sandi Pego, Antonija Blaće i Minea ide Udruzi Down Zagreb.

Tijekom Festivala bit će postavljena i Zagi Kids Zona u kojoj će se najmlađi svaki dan moći sudjelovati u kreativnim radionicama, uživati u mađioničarskim predstavama i izdivljati se na trampolinu ili bungee trampolinu.

Pizza Festival Zagreb će 18. svibnja u 14 sati svačano otvoriti predstavnik veleposlanstva Italije, a u okusima i zvukovima Italije možete uživati narednih deset dana od podne do ponoći. Ulaz je besplatan, a “osmijeh na licu zagaranitaran”, poručuju organizatori.

