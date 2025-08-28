Galerija 2 2 2 2 Ogulin Trail je priča koja traje već jedanaest godina i svake se godine ispisuje na stazama koje vode kroz podnožje planine Kleka, među šumama koje čuvaju dah davnih bajki i legendi, i u srcima ljudi koji u njima pronalaze snagu i nadahnuće. Ono što je započelo kao sportsko okupljanje zaljubljenika u prirodu, danas je događaj koji nadilazi granice utrke i postaje pravi festival zajedništva, ljepote i izazova.

Ogulin, grad bajke i traila, još jednom će, 6.9.2025., otvoriti svoja vrata trkačima iz cijele Hrvatske i inozemstva. Na stazama koje povezuju stvarnost i priču, između šuma, stijena i jezera, sudionici će pronaći ono zbog čega se uvijek vraćaju – osjećaj da su dio nečeg većeg, nečeg što povezuje ljude i prirodu na poseban način.

Svaki korak na Ogulin Trailu - našem FairyTrailu odjekuje i legendama koje se pričaju o Kleku, ali i u osmijesima ljudi koji ih dočekuju na cilju, u toplini prijateljstva i podrške koja se prenosi s generacije na generaciju.

Riječ je o manifestaciji koja pokazuje kako sport može biti most između prošlosti i sadašnjosti, kako priče i bajke mogu živjeti kroz pokret, i kako priroda i ljudi zajedno mogu stvarati događaj vrijedan pamćenja, ona govori o snazi zajedništva, o čaroliji prirode i o ljepoti izazova koji nas oblikuju.

Ogulin Trail 2025. bit će više od utrke. Bit će to novo poglavlje u bajci koja se ispisuje već jedanaest godina, poglavlje u kojem se stapaju šuma i planina, ljudi i priče, izazov i radost.

Više informacija pronađite na www.ogulintrail.com.

