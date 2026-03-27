Galerija 4 4 4 4 Braća Benvenuti, već tradicionalno svakog proljeća, predstavljaju nove berbe svojih poznatih vina. Ove godine se veliki broj gostiju okupio u restoranu Theatrium by Filho kako bi kušali svježu Malvaziju i Rosé iz 2025. godine, zatim Malvaziju Livio Benvenuti iz 2024., crno vino Caldierosso iz 2023.. i na kraju desertno vino Corona Grande iz 2022. godine.

Obitelj Benvenuti se bavi vinima otkako postoji, a s ulaskom braće Alberta i Nikole u posao njihova vinarija neumorno niže nagrade i priznanja te postaje sve vidljivija na svjetskoj vinskoj karti. Na svim važnim natjecanjima od Decantera do Vinistre osvajaju platine, trofeje i zlata, a njihova se Santa Elisabetta već godinama rasproda u svega nekoliko tjedana od puštanja na tržište.

Položaj Santa Elisabetta jedan je od najznačajnijih i najboljih vinogradarskih položaja obitelji Benvenuti, smješten u Kaldiru pokraj Motovuna u Istri. Taj položaj čak i u godištima kad drugi vinogradi zbog kiša ili drugih nepogoda pate, bez iznimki donose zrelo i zdravo grožđe. Smješten je u srcu postojbine terana, okružen šumama i brdima, na terasastoj padini, izložen cjelodnevnom suncu, na takozvanoj bijeloj zemlji, s hladnim noćima i vrućim ljetnim danima. I ostali njihovi položaji smješteni su na nekim od najviših pozicija u Istri, na osunčanim padinama na kosinama, izloženi kontinuiranom strujanju zraka.

Benvenutiji su fokusirani na tradicionalne načine dozrijevanja u starijim i aromatski neutralnim hrastovim bačvama te na tip vinifikacije koja čuva autentičnost i karakteristike terroira.

“Kao što proljeće donosi svježinu i novu energiju, tako i mi svake godine u ovo vrijeme predstavljamo nova vina. Ove godine to smo učinili s posebnim zadovoljstvom“, poručila su braća Benvenuti.

Proljetno vinsko predstavljanje započelo je svježom Malvazijom 2025.

“Ova Malvazija 2025. jedna je od boljih berbi u recentnoj povijesti naše vinarije i na nju smo jako ponosni”, istaknuo je Albert Benvenuti. Vino je oduševilo i pokazalo potencijal i ljepotu istarske malvazije u njezinom najčišćem obliku.

U 2025. nije bilo ekstrema u vegetaciji niti šokova za lozu. To je Benvenutijima omogućilo da naprave dobra, zrela vina s vrlo lijepom svježinom.

“Berba je krenula možda i najranije ikad, ali se otegla gotovo mjesec dana. Ta kombinacija ranije i kasnije berbe kao i različitost položaja dala je vinu izuzetnu svježinu, energiju i kompleksnost”, istaknuo je Nikola Benvenuti.

Posebno mjesto na kušanju zauzeo je i elegantni Rosé 2025., s obiljem voćnih aroma - vino u kojem se može uživati bez ičega, u dobrom društvu - ili ga pak možete sljubiti s kakvom bijelom morskom ribom, škampima, kozicama i školjkama poput jakobovih kapica te laganijim mesnim jelima.

Poseban trenutak večeri bila je premijera Malvazije Livio Benvenuti 2024., koja je čista esencija sortnosti, najautentičniji mogući izričaj malvazije i Motovunštine. Linija Livio Benvenuti podrazumijeva dozrijevana i kompleksna vina iz isključivo dobrih berbi, spremna za dugogodišnje čuvanje. Sastoji se od dva vina, malvazije i terana i nasljednik je dosadašnje linije Anno Domini. Naziv je posveta ocu, osnivaču vinarije i pioniru modernog vinarstva Motovunštine. Vina su dobivena od različitih premium položaja tog kraja zbog težnje da se svake godine postignu savršeni balans i zrelost.

Između pojedinih vina posluženi su zalogaji koje je posebno pripremio chef Filip Horvat, a nakon bijelih vina, na red je došlo odležano crno vino Caldierosso 2023. Crveni Kaldir ili kaldirsko crveno vino nastaje od crvenih sorata posađenih u okolici Kaldira na bijeloj zemlji. Caldierosso, koji je kao temeljno vino ove vinske kuće, zamišljen i vinificiran na način da već nakon dvije do tri godine bude spreman za uživanje, dovoljno je svjež da se može otvarati i nakon pet ili osam godina. S prepoznatljivim teranom Caldierosso spaja nebbiolo, merlot i tempranillo.

Kušanje je zaokruženo desertnim vinom Corona Grande 2022., koje je već godinama jedno od najtraženijih desertnih vina u hrvatskim restoranima. Velika kruna nastaje od malvazije istarske i muškata bijelog uz malu količinu misteriozne ulovine, drevne lokalne sorte koje danas ima u zanemarivo malim količinama.

“U našoj je obitelji od davnina jedan vinograd, danas vrlo star, u kojem sama loza već smanjuje prinose i daje malo grožđa dobre kvalitete. Vino nastaje prosušivanjem kasno ubranog grožđa što koncentrira i arome i šećere i omogućuje ovaj raskošni, bogati stil slatkog vina. Ovim načinom vino koje nastaje ima odličan balans svježine i sladora što je temelj uspješnom slatkom vinu”, otkrivaju braća Benvenuti.

