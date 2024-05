Turska je idealna destinacija za ljetovanje zahvaljujući svojoj bogatoj kulturnoj baštini, predivnim plažama i vrhunskoj usluzi. Zemlja koja se prostire na dva kontinenta nudi neograničene mogućnosti za istraživanje, uživanje i opuštanje. Njena tirkizna obala, povijesni spomenici i gostoljubivi domaćini čine je savršenim izborom za nezaboravan odmor. Ovog ljeta, Crno jaje donosi posebne ponude koje će vaše putovanje učiniti još posebnijim.

Proljetni odmor u hotelu Meryan 5* uz ultra all inclusive uslugu

Uživajte u nezaboravnom proljetnom odmoru u Turskoj uz ponudu agencije Nikal koja vas vodi na osam dana i sedam noćenja u luksuzni hotel Meryan 5*. Ponuda uključuje povratni charter let iz Zagreba do Antalye, uz sve uključene zrakoplovne pristojbe. Termin putovanja je od 20. do 27. svibnja 2024., a kupon vrijedi za jednu osobu te je dostupan za kupovinu po cijeni od 899 eura po osobi.

Putovanje ćete početi letom iz Zagreba, a po dolasku u Antalyu, slijedi transfer do hotela Meryan 5*, koji se nalazi uz predivnu plažu na području Antalye/Alanye. Hotel nudi privatnu plažu, nekoliko bazena, terasu s ležaljkama, spa centar, hamam, saunu te razne sportske aktivnosti i animacijske programe. Sobe su klimatizirane, s balkonom i panoramskim pogledom, opremljene svim potrebnim sadržajima za udoban boravak.

Antalya (Foto: Crno jaje)

Ultra all inclusive usluga uključuje bogat izbor hrane i pića kroz cijeli dan, s obrocima u glavnom restoranu, snack barovima, kavani te posebnim dječjim kutkom i buffetom. Gosti mogu uživati u raznim sportskim i rekreacijskim aktivnostima, večernjim programima te brojnim sadržajima za djecu, među kojima su mini klub, igralište i vodeni park.

Ljetovanje u Utopia Resort & Residence 5* uz ultra all inclusive uslugu

Crno jaje također nudi nezaboravno ljetovanje u Turskoj u hotelu Utopia Resort & Residence 5*. Ova ponuda uključuje osam dana i sedam noćenja s ultra all inclusive uslugom te povratni charter let iz Banja Luke do Antalye, s uključenim zrakoplovnim pristojbama po cijeni već od 914 eura po osobi.

Antalya, Turska (Foto: Crno jaje)

Po dolasku u Antalyu, organiziran je transfer do hotela Utopia Resort & Residence, koji se nalazi 92 km od zračne luke i 22 km od Alanye. Hotel, renoviran 2021. godine, smješten je na prostranom području i nudi razne tipove smještaja, uključujući standardne sobe, obiteljske sobe i sobe uz bazen, sve s modernim sadržajima i besplatnim Wi-Fi-em.

Gosti hotela mogu uživati u privatnoj pješčanoj plaži s besplatnim ležaljkama, suncobranima i beach barom. Resort također nudi glavni restoran, dva a la carte restorana, četiri bara, konferencijske sale, unutarnji i vanjske bazene, vodeni park, tursku kupelj, saunu te razne sportske aktivnosti poput tenisa, košarke, aerobika i aquabikea. Za djecu su dostupni igralište, bazen i klub, što čini ovaj hotel idealnim izborom za obiteljski odmor.

Iskoristite ovu priliku i rezervirajte svoje nezaboravno putovanje već danas!