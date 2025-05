Otkrijte drevne gradove, fotogenične terase Pamukkalea i šarm orijenta uz posebnu ponudu agencije Nikal dostupne putem portala Crno jaje po zaista povoljnoj cijeni od 614 eura po osobi.

Miris začina u zraku, šapat povijesti među kamenim zidinama i pogled na krajolike koji ostavljaju bez daha – sve to i više od toga čeka vas na putovanju kroz tursku Likiju. Ova regija, smještena na jugu Turske, pravo je blago za ljubitelje povijesti, prirode i kulture. Od veličanstvenih antičkih lokaliteta do bajkovitih prirodnih fenomena, Likija poziva na povratak vremenu kad su se legende ispisivale u kamenu.

Kako izgleda osmodnevno putovanje u Likiju

Putovanje započinje u Antaliji, biseru turske rivijere, gdje ćete imati priliku upoznati staru jezgru grada – Kaleiçi – s labirintom kamenih ulica, orijentalnih kuća i rimskih vrata. Prošetat ćete do Hadrianove kapije, posjetiti čuvenu džamiju Yivli Minaret i upiti šarm drevne luke koja i danas diše životom. Antalija je istovremeno moderna i drevna, urbana i prirodna, što je čini savršenom početnom točkom ovog putovanja.

Krećući dalje prema obali, ulazite u srce Likije – regiju koju su urezali vjetrovi povijesti. Moći ćete upoznati Myru, jedno od najvažnijih naselja stare Likijske civilizacije, poznatu po dramatičnim grobnicama isklesanim u litici i crkvi sv. Nikole, zaštitnika pomoraca i inspiracije za današnjeg Djeda Božićnjaka. Ovdje se povijest doslovno penje uz stijene.

Na obalama rijeke Dalyan očekuje vas vožnja brodom do legendarnog utočišta morskih kornjača – plaže Iztuzu – gdje se more susreće s rijekom u krajoliku koji izgleda kao da nije s ovog svijeta. Usput ćete promatrati izletničke brodiće kako klize uz litice u kojima su također uklesane grobnice, skrivene među borovima.

Putovanje vas zatim vodi do jednog od najimpresivnijih antičkih lokaliteta – Efeza. Tamo ćete se moći prošetati glavnim gradskim ulicama starim više od dvije tisuće godina, zaviriti u nekadašnje kupelji, te stati pred velebnom Celsusovom knjižnicom i rimskim teatrom koji je mogao primiti 25 000 gledatelja. U blizini se nalazi i Kuća Djevice Marije – mjesto hodočašća i mira.

Kao kruna putovanja dolazi Pamukkale – prirodni fenomen poznat po bijelim terasama od travertina koje podsjećaju na snježne litice, i toplim izvorima koje su koristili još stari Rimljani. Iznad njih se uzdiže Hierapolis, nekadašnje rimsko lječilište u kojem ćete moći vidjeti ostatke velikog kazališta, Apolonov hram i legendarni Kleopatrin bazen u kojem se, vjeruje se, kupala sama egipatska kraljica. Ovdje priroda i povijest tvore sklad koji ostaje urezan u sjećanju.

Povratak prema Antaliji vodi vas kroz planinski krajolik Taurusa i nudi vam pogled na drugu stranu Turske – onu ruralnu, autentičnu i toplu. Usput ćete posjetiti tradicionalnu radionicu tepiha i otkriti tajne tkanja koje se prenose generacijama, te zaviriti u svijet zlata i kože – dvije turske vještine poznate diljem svijeta.

Detalji ponude dostupne na portalu Crno jaje

Ovo putovanje nudi spoj kulturnih otkrića, prirodnih ljepota i trenutaka za sebe – daleko od svakodnevnog ritma i digitalnog kaosa. U suradnji s portalom Crno jaje, agencija Nikal pripremila je posebnu ponudu kružnog putovanja koje uključuje povratni let, smještaj u hotelima s polupansionom, pratitelja na putovanju i organizirani prijevoz iz Zagreba do zračne luke Ljubljana i natrag. U ponudi su dva termina, prvi od 12. do 19. svibnja te drugi od 19. do 26. svibnja 2025. Cijena aranžmana iznosi 614 eura po osobi, ne uključuje fakultativne izlete koji se doplaćuju na licu mjesta, a cijeli program se vodi na slovenskom jeziku.

U vremenu kad sve više tražimo autentična iskustva i stvarne doživljaje, Likija se izdvaja kao destinacija koja ne nudi samo razgledavanje, već introspektivno putovanje – povratak korijenima, povijesti i sebi.

Ponudu ćete naći na ovome linku.