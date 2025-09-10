Na inicijativu mještana Male Maslinice, ali i stanovnika svih osam uvala nečujamskog zaljeva, u Nečujmu je pokrenuta nova građanska akcija – peticija za zaštitu mora, podmorja i okoliša, pod nazivom "Zajedno za naše nečujamske vale". Iza peticije stoji Građanska inicijativa "Za zaštitu mora, podmorja i okoliša uvale Nečujam".

Stanovnici Nečujma već godinama upozoravaju na nekontrolirano sidrenje, ispuštanje fekalija, goriva i ulja u more te otpada na plažama i na obali. Situacija je ove sezone, tvrde, dosegla kritičnu točku.

Posebno su kritični prema domaćim nautičarima koji brodom dolaze u uvale na duži period. Nelegalno se sidre, vežu brodove za stabla, a otpad i fekalije završavaju – u moru. Potonuli brod Kontesa još je jedan izvor opasnosti, a smeta im i brod koji, kažu, bez dozvola, prodaje piće, ćevape i palačinke te nudi WC-e i tko zna gdje prazni tankove jer iz uvale ne isplovljava čitavo ljeto. Uz to, pretjerano i nekontrolirano sidrenje također uništava čitave livade posidonije - pluća mora.

"Za mnoge, cijeli Nečujam je otvoreni deponij. Hrana, mast, fekalije, sve se baca direktno u more,“ ističu mještani. Predsjednik Mjesnog odbora Nečujam, Joško Lukin, također je upozorio na alarmantnu situaciju: "Uvale su bile doslovno preplavljene fekalnim vodama i diskoloracijom od goriva. Problem su brodovi bez kontrole, ali i nelegalna sidrišta. Ispuštanje fekalija i goriva je kazneno djelo, a ne samo turistički problem."

Inicijativa traži hitnu reakciju svih nadležnih institucija – od lokalne samouprave do državne razine. Mještani zahtijevaju:

- zabranu sidrenja u svim uvalama Nečujma, osim na jasno označenim i uređenim sidrištima;

- postavljanje tabli zabrane sidrenja na ulazima u uvale.

- fizičku zaštitu uvala – plutačama ili drugim tehničkim rješenjima, kako bi se spriječio ulazak velikih brodova;

- uređenje službenog sidrišta, s pravilima korištenja, naplatom i stalnim nadzorom;

- kontinuirani nadzor i kontrole Lučke kapetanije i inspekcija, uz sankcioniranje zagađivača;

- zaštitu kulturne baštine, uključujući Dioklecijanov ribnjak i lokalitete poput antičkog brodoloma.

"Mi smo savjesni građani ove države. Ovo nije samo pitanje turizma – ovo je pitanje zdravlja, prirode, budućnosti otoka. Ovo je poziv u pomoć, a ne prigovor. I nećemo stati," poručuju stanovnici Nečujma, a peticiju možete potpisati ovdje .

