Trogirski most koji je svečano otvoren za pješake krajem prošle godine dobio je vrijedno priznanje Britanaca za međunarodni projekt godine. New Civil Engineer (NCE) Bridges Conference and Awards je prestižni godišnji događaj koji organizira britanski stručni časopis New Civil Engineer, specijaliziran za građevinarstvo i infrastrukturu. Ovaj događaj okuplja stručnjake za mostove iz cijelog svijeta – uključujući inženjere, arhitekte, projektante, izvođače, upravitelje projekata i javne naručitelje.

Most koji potpisuje arhitektonsko – urbanistički studio Prostorne taktike povezuje staru gradsku jezgru s obalom preko uskog morskog kanala poznatog kao Foša. Izgrađen je kao zamjena za prethodni drveni most te predstavlja značajan arhitektonski i urbanistički doprinos prostoru. Proizveden je u brodogradilištu u Vranjicu i postavljen u jednom danu. Cijena izgradnje bila je milijun eura.

"Spajajući suvremeno inženjerstvo, brodograđevnu baštinu i društveni angažman, ovaj čelični pješački most više je od infrastrukture – on je dinamičan dio kulturnog i povijesnog krajolika Trogira. Njegov lagani oblik hiperboličnog paraboloida osigurava konstrukcijsku učinkovitost i skladno se uklapa u UNESCO-ovu baštinu. Izgrađen lokalnim brodograđevnim tehnikama, most daje prednost dugotrajnosti, održivosti i isplativosti.

Promišljeno je dizajniran za interakciju zajednice, služi kao funkcionalni prijelaz i živopisno okupljalište. Dovršen u samo dvije godine unatoč izazovima, most ujedinjuje tradiciju i inovaciju, stvarajući dinamičan javni prostor koji se skladno uklapa u identitet Trogira“, piše NCE Bridges.

Trogirski most konkurirao je projektima iz Kine, Francuske, Njemačke, Poljske, Luksemburga i Ruande, koji se ističu tehnološkim inovacijama, održivošću, arhitektonskom estetikom i društvenim utjecajem.

Novi trogirski most - 1 (Foto: Vojko Basic/Cropix)

Wujiang Bridge, Kina

Najveći CFST (čelične cijevi ispunjene betonom) lukovni most na svijetu, izgrađen je u zahtjevnim krškim uvjetima. Inovativan je po načinu spajanja lukova i korištenju betona ultra-visokih performansi.

Robert Poujade Footbridge, Toulouse, Francuska

Impresivan pješački viseći most od 165 metara s 65 metara visokim pilonom dio je održive prometne mreže, elegantno uklopljen u urbani i prirodni krajolik.

Vëlodukt, Luksemburg

Viadukt dug 1.200 metara, podignut 7,5 metara iznad tla. Simbol je održive mobilnosti i izrađen unatoč pandemiji.

Küstrin-Kietz Rail Bridge, Njemačka/Poljska

Željeznički most koji obnavlja stari trgovački koridor. Prvi je most s karbonskim nosačima, lagan i estetski profinjen, simbol međunarodne suradnje.

Passerelle des Arts, Luksemburg

Pješački most kroz šumu izrađen od poliranog nehrđajućeg čelika – prvi te vrste u svijetu. Održiv, s minimalnim utjecajem na okoliš, i estetski promjenjiv kroz godišnja doba.

Rebero Trail Bridge, Ruanda

Viseći most dug 58 metara koji povezuje 4.100 ljudi u ruralnoj zajednici služi kao veza prema školama, bolnicama i tržištima. Socijalno je važan i humanitarno snažan projekt.

Parkufersteg, Balingen, Njemačka

Drveni pješačko-biciklistički most središte je14-hektarskog urbanog preuređenja. Ekološki je prihvatljiv, izrađen bez čelika i betona, s naglaskom na održivi dizajn.

