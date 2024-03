Originalna HIGHLANDER ekipa sastavljena od 20 HIGHLANDER ambasadora, istinskih ljubitelja prirode, long distance hikera i eko aktivista, priprema se za dugoželjeni, a do sad neodrađeni pothvat.

U planu im je od 3. do 7.travnja prehodati sto kilometara HIGHLANDER Hercules formata s dugoročnim ciljem testiranja i razvoja zero waste koncepta na eventima. Događanje nije otvoreno za javnost.

Cijelu trasu planiraju proći bez produciranja ikakvog otpada. Za obroke će koristiti višekratne posude, a hranu i vodu koju će konzumirati po putu također će nositi u višekratnim spremnicima.

HIGHLANDERi će planinariti 100 kilometaram Istre

Ovaj pohod odvit će se u predivnim krajolicima Istre. Prva dionica počinje u selu Brest pod Žbevnicom i započinje oštrim usponom do vrha Žbevnica. Nakon spusta do sela Trstenik, slijedi penjanje do vrha Gomila te zatim do vrha Orljak, završavajući na planinarskoj kući Korita.

Highlander Adventure - 7 (Foto: Samir Kurtagić)

Druga dionica kreće iz planinarske kuće Korita prema najvišem vrhu Ćićarije, Velikom Planiku, nastavljajući preko Malog Planika i Ošalj vrha. Nakon toga, planinari se spuštaju do Poklona ispod Učke pa opet penju na Vojak, najviši vrh Učke, prije spusta u selo Mala Učka i daljnjeg putovanja do Potrebišća za noćenje.

Treća dionica kreće iz Potrebišća prema vrhu Brgoda, prelazi preko novog planinarskog skloništa Kremenjak, te dalje prema Plominu, s kraćim zaobilaznicama preko vrha Sisol.

Četvrta dionica slijedi single track uz obalu do mjesta Prtlog - Duga Luka, nakon čega slijedi penjanje do Skitače.

Početak velikih planova

“Od samih početaka HIGHLANDER događanja promoviraju svjesno planinarenje i sa svakim eventom uvodimo neku novu zdravu naviku pri čemu smanjujemo upotrebu plastike i svoj ekološki otisak, a za vodu koristimo velike spremnike umjesto plastičnih boca. Na eventima se ne koriste jednokratne folije, jednokratne posude ni jednokratni pribor kao ni PVC vrećice, boce i sl." - kazala je Filipa Beroš, globalna voditeljica komunikacija u HIGHLANDER-u koja će na ovom zero waste pohodu predstavlja HIGHLANDER organizaciju.

"Sve svoje sudionike učimo da se ponašaju isto i da na planinu nose samo višekratnu ambalažu. Na događanjima se koriste isključivo biorazgradivi higijenski proizvodi. Sudionici se nagrađuju za akcije čišćenja na samim eventima." - ispričala je Filipa te dodala kako organizacija aktivno podržava ovakve akcije, kao i korištenje obnovljivih izvora energije, doniranje eko udrugama, minimaliziranje CO2 emisija, organiziranja javnog prijevoza za naše sudionike radi smanjenja broja vozila u prirodi i sl.

Highlander Adventure - 4 (Foto: Samir Kurtagić)

"Cilj ovog pohoda je vidjeti što sve još možemo napraviti da jednog dana možda zaista i dođemo do zero waste koncepta i na svojim eventima. To nije nimalo laka misija i ne mogu reći da smo još tamo, ali mogu reći da svakim događanjem idemo korak bliže.

Do kraja godine imamo velike planove. Osim zatvaranja nove runde investicija kroz 2024. godinu, planiramo proširenje tima u Hrvatskoj, a sljedeći korak je napad na tržište Azije. Ove godine otvaramo još tri nova velika tržišta, a to su Meksiko, Australija i Saudijska Arabija.

Kroz HIGHLANDER avanture prošlo je već preko 15 tisuća planinara iz 120 + država, a njihove priče odnedavno možete pratiti i kroz online serijal HIGHLANDERs kroz koji vas svaki tjedan upoznaju s jednim od njihovih sudionika i polaznika iz raznih krajeva svijeta. ” - podijelila je s nama Filipa Beroš.

HIGHLANDER je startao na Velebitu, a danas postoji u preko 20 država svijeta. Ovaj mali hrvatski tim rapidno napreduje pa je ove godine već probio tržište Francuske, Costa Rica i Libanona.

Ova mlada i ambiciozna ekipa nastavlja uvoditi razne novitete i uporno radi na poboljšanju svojih događanja. Tako su ove godine po prvi put uveli i zimski format: HIGHLANDER Gorski kotar čime su probili barijeru organiziranja evenata i van klasične planinarske sezone.



Ako vas zanima postati dio neke od njihovih avantura, najlakše im se možete pridružiti na Medvednici , 7.-9.lipnja ili Velebitu , 10.-14.rujna 2024.



HIGHLANDER ZERO WASTE avanturu pratite na Instagram kanalu @highlandercroatia .