Festival je od svog početka 2015. godine bio jedinstven i atraktivan događaj, osmišljen kao spoj japanske i hrvatske gastronomije i kulture te uzgajivača tune i bijele ribe i ugostitelja sa zadarskog područja, ali i njihovih kolega iz Japana. Plavoperajna tuna uzgojena u zadarskom akvatoriju bila je glavna poveznica dalekog Japana sa Zadrom i već je godinama ranije pronašla svoje mjesto na vrlo zahtjevnom japanskom tržištu.

Sada već nadaleko poznati festival i ove će godine označiti početak turističke predsezone, jer se upravo u ovo doba povećava broj povoljnih letova koji povezuju Zadar s brojnim europskim gradovima.

Tijekom godina je festival mijenjao program, sudionike i format. Kroz manifestaciju su uz japanska jela promovirana i naša mediteranska, kao i ovdašnja vina i maslinova ulja, a organizator i ove godine nastavlja s tim dijalektičkim pristupom.

Promijenjeno je mjesto održavanja - sva događanja ove će godine biti smještena u samo srce zadarskog Poluotoka, na Gradsku tržnicu i susjedni plato iza palače Cedulin, koja inače funkcionira kao info centar i sjedište Turističkih zajednica Zadra i Zadarske županije. Program će biti iznimno bogat i raznolik, a iznijeti će ga u najvećem dijelu zadarski ugostitelji: restoran Antiquus Sushi & More, Pincho Tapas & Wine Bar, Burgers & More (inače sestrinski povezan s prvim zadarskim restoranom azijske hrane Maguro), trgovina s azijskim namirnicama Shodai Sushi Shop, Colonna Bar&Caffe, poznat po vrhunskim koktelima majstora Morena Sambolića, zatim Brewtal Brew pivovara, Zadar Wine Festival čiji će organizator Ivan Stiblik točiti isključivo vrhunska vina zadarskog kraja, te zagrebački restoran Tač. U festival je uključen i popularni Wine Garden obitelji Fiolić, koji se nalazi na zadarskoj pijaci, nekoliko metara udaljen od glavne festivalske pozornice.

Ispod velikog šatora s kuhinjskim pultovima u sva tri festivalska dana od 10 do 23 sata kuharske će ekipe pripremati gotovo 50 vrsta različitih jela: od sushi rolica i maštovitih nigirija, preko peruanskog cevichea, ribljih tapasa i burgera, pa sve do salata od hobotnice i brudeta. Osnova će, naravno, biti riba uzgojena ili ulovljena u moru oko Zadra poput tune, brancina ili hame, u nekim jelima u kombinaciji s lososom i bakalarom. Naravno, festival snažno podupiru zadarske marikulturne tvrtke Palagos Net Farma, Jadran tuna, Kali tuna i Cromaris.

Osim takve gastronomske ponude, važan dio festivala čine i popratni sadržaji: kuharske,vinske i umjetničke radionice (poput one o oslikavanju japanskih suncobrana zvanih wagasa), zatim radionice i predstave za djecu te glazbeni program. Posebno izdvajamo kuharski dvoboj: popularni David Skoko ukrstit će kuhaču s japanskim chefom Nobuhitom Satom, višegodišnjim suradnikom Pelagos Net Farme - pripremat će jela od plavorepe tune na naš i japanski način. Također je zanimljiva i radionica izrade Iškog lopiža, kako se zove tradicionalna keramička posuda u kojoj su se nekada pripremala različita jela i koja se nekada u brojnim grnčarskim radionama proizvodila na otoku Ižu. Radionicu će voditi posljednja iška lopižarka Nika Petrović Grilc, a u lopižu će maneštrun od sipe, boba, koromača i medvjeđeg luka kuhati zadarski chef Saša Began. Istoga dana, u subotu, posjetitelji festivala imat će priliku vidjeti i efektnu pripremu tradicionalnog japanskog kolača od rižina brašna mochi.

Večernji sati donose glazbeni program, od kojeg ponajviše izdvajamo izdvajamo svirku grupe Cubismo u subotu navečer, pa je tako drugi travanjski vikend u svakom slučaju izvrsna prilika za boravak u prekrasnom Zadru i doživljaj ovog jedinstvenog festivala koji spaja okuse i kulture.

O programu cijelog festivala se možete pobliže informirati ovdje: https://zadar.travel/hr/dogadaji/tuna,-sushi-%26-wine-festival-2026