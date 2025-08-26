Galerija 1 1 1 1 Kraj kolovoza i ove su godine putnici, putopisci, travel blogeri, influenceri, ali i brojni zaljubljenici u putovanja, u svojim kalendarima rezervirali za boravak u Šibeniku.

Od 27. do. 31. kolovoza na pozornicu prvog i najvećeg domaćeg festivala posvećenog putovanjima, svoje će priče kroz razgovor s voditeljicom Vlatkom Vužić, donijeti gosti koji su svake godine pomno birani tako da publika dobije priliku upoznati neka nova lica, no tu su i široj javnosti poznata imena koja poput primjerice Hrvoja Rupčića predstavljaju svoju knjigu, ili serijal što će učiniti Goran Milić, koji će i ove godine moderirati neke od inspirativnih razgovora.

"Lovkinja" Morana Zibar otkrit će kako su putovanja prilika za nadogradnju znanja, dok će poznati chef Pero Savanović, naglasak staviti na gastro putničku priču.

Davorin Štetner će ispričati priču o svom putu od backpackera do poduzetnika koji uživa u prestižnim lokacijama Formule 1, a Andrea Vodanović priču o Book & Travel klubu koji omogućuje putovanja u izmaštani svijet iz knjiga.

Prvi je dan već tradicionalno posvećen gostovanju Šibenčana koji donose svoje doživljaje s putovanja diljem svijeta, a zadnji dan festivala će se i ove godine dodijeliti Nagrada "Dijana Klarić“ u četiri kategorije.

Nera Nikolić, Riva Pauletić i Branka Čolić ove će godine po prvi puta gostovati na festivalu na kojeg su do sada dolazile kao publika. U putovanjima bi uživale i da nisu influencerice, ali drago im je što kroz sadržaj koji donose motiviraju razne dobne skupine, a posebno mlade ljude da putuju i otkrivaju svijet i tako šire vidike.

Isto je to cilj i Croatian Travel Festivala od njegovog prvog izdanja, istaknuo je organizator Nikola Baraka uime Hrvatskog kluba putnika i pozvao sve zaljubljenike u putovanja da dođu u Šibenik.

