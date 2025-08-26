Galerija 0 0 0 0 Otvorene su prijave za treće izdanje regionalnog kulinarskog natjecanja Challenge Rekonstrukcija, a hrvatski chefovi u njemu ponovno igraju ključnu ulogu!

Poznati kulinarski majstori Mario Mandarić i Tom Gretić ove će jeseni sjediti u žiriju natjecanja koje tradicionalna jela regije pretvara u moderna gastronomska remek-djela.

"Bio sam član žirija na prošlom natjecanju i oduševljen sam generacijom chefova koji dolaze. Oni mogu unaprijediti regionalnu ponudu i učiniti je konkuretnom na svjetskom nivou“, rekao je Tom Gretić.

Tema ovogodišnjeg natjecanja je tzv. "peta nota" – umami, a natjecatelji će osmisliti recepte inspirirane okusima "od planine do mora". Cilj je reinterpretirati poznata jela regije kroz suvremenu kulinarsku prizmu.

"Pozivamo chefove, ali i restorane i hotele iz Hrvatske, sve one koji vole gastro inovacije i modernu kuhinju da sudjeluju u natjecanju. Do sada smo predstavili desetke novih načina pripreme tradicionalnih jela i mnoga su se već našla u regionalnoj gastro ponudi", poručuje organizator i novosadski chef Srđan Jerinkić.

Pobjednik prošlog izdanja natjecanja bio je Vukašin Mršević, sous chef zagrebačkog restorana Korak, nositelja Michelinove zvjezdice i Zelene zvjezdice za održivost.

Veliko finale održat će se 11. listopada 2025. u inspirativnom ambijentu Mokrin Housea u selu Mokrin kod Kikinde u Srbiji. Prijave i sve informacije dostupne su na službenoj web stranici i Instagram profilu Challenge Rekonstrukcija.

Challenge Rekonstrukcija - 1 (Foto: Challenge Rekonstrukcija)

