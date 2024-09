Uskoro počije još jedno izdanje zagrebačkog Burger Festivala, koji je u osam godina osvoji i mnoge druge hrvatske gradove, od Varaždina i Bjelovara, preko Pule, Zadra i Omiša do Dubrovnika. Na Trg dr. Franje Tuđmana od 10. do 20. listopada dolazi s 13 kućica.

Biranu selekciju Burger Festivala Zagreb ove godine čine: Institut za burgere by Mate Janković, Chef’s Burger by Ivan Pažanin, Picnic Mingle & Fun, Good Food, Burger Bar, Thai Thai Streetfood, Bold.Burger, Guloso Burgers & More, Oui Chef on Wheels, Grof Lovski, Ice Crone, Ginglebells, te Rakijarnica & Staropramen Bar.

Kreativna ponuda

I dok se ljubitelji burgera još sjećaju hitova poput Bacon Jalapeño Burgera Mate Jankovića i Crispy Kapule Ivana Pažanina koje ćemo sigurno "sresti“ i ove godine, ovaj je dvojac za ovogodišnje izdanje Burger Festivala pripremio i nove kreacije od 100 % domaće junetine za gladnu publiku.

Burger Festival Zagreb - 10 (Foto: Sandro Sklepić i PR Burger Festivala)

Inovativni Zadrani iz Picnic Mingle & Funa već su osvojili burger scenu Blackie burgerom i burgerom s kozicama, pa vjerujemo da će i za Tuđmanac više nego dobro pripremiti, kao i zagrebački Burger Bar čiji su Signature 2.0 i Bacon Deluxe prošle godine uzazvali senzaciju.

Good Food nudit će ponešto za svaki ukus, odklasike preko grčkih nota do egzotične piletine, a Thai Thai Streetfood priprema Tom Yum juneći burger i Peanut Pad Thai burger s umakom od kikirikija i azijskom coleslaw salatom s mangom i papajom.

Oui Chef on Wheels chefa Vedrana Stojanca nakon Omiša i u Zgrebu će predstaviti burgere Nima 'tice do prasice, Pobuna u kokošinjcu i autorski juneći burger Kravlje, ludilo brate. Guloso Burgers & More prije nekoliko su godina oduševili Zagrepčane burgerima Gospar i Huncut, a sada dolaze i s Cheesy Specialom koji je lani osvojio Beograd.

Ovogodišnje izdanje Burger Festivala predstavlja i tri debitanta: Bold.Burger, Grofa Lovskog i Ice Crone. Bold.Burger osnovala je ista ekipa koja stoji iza Regular.Bara na Britancu, a njihova se ponuda sastoji od smash burgera. Za recepturu i menu Bold.Burgera zaslužan je Ivan Zidar, osnivač Mason Burgera, a na Festivalu će ponuditi četiri smash burgera: Bacon, Chees, Kaj i Spicy u single i double varijantama.

Burger Festival Zagreb - 6 (Foto: Sandro Sklepić i PR Burger Festivala)

Grof Lovski prvi je i jedini 100 % hrvatski brend posvećen mesu divljači koji odnedavno oduševljava delicijama s mesom divljači u Grof Lovski Grillu u Čazmi, a u Zagrebu će se predstaviti s Lovskim burgerom, Smash burgerom, Zvrk roštiljkom i Šiš burgerom.

Ice Crone će se popularnim hrskavo-mekanim kroasanom punjenim sladoledom pobrinuti da nitko ne ostane željan slatkoga. Osim Ice Cronea, nudit će i slane, izvana hrskave, a iznutra mekane K-Dogs.

Tekuća pitanja rješavat će se u Rakijarnici, Staropramen Baru i na Ginglebells kućici koja u ponudi ima čak 23 koktela.

Tu su naravno i svakodnevni nastupi DJ-a pod kreativnom palicom Ozrena Kanceljaka, ali i dva gratis koncerta. Festival u četvrtak 10. listopada otvara Connect, a 16. Listopada opet stižu Kuzma i Shaka Zulu. Bit će i kviz, slikarska radionica Pinelli i vino te kreativna radionica Zg Street Art Festivala. Za najmlađe posjetitelje posebno će biti atraktivna nikad veća Zagi dječja zona s trampolinima, bungee trampolinima, napuhancima i brojnim kreativnim sadržajima.

Za sve novosti, rasporede radionica i ostala događanja pratite Burger festival na Facebooku i Instagramu. Ulaz na festival je besplatan.