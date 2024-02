Venecija je prekrasna u svako godišnje doba, ali vrijeme maškara donosi slavni venecijanski karneval, stoga ćemo nabrojati neke od razloga zašto Veneciju posjetiti baš sad, ali ostali razlozi govore zašto je treba posjećivati - uvijek!

Karneval u Veneciji (Foto: Getty Images)

1. Razgledajte "pravi" karneval



Još od 18. stoljeća Veneciju posjećuju turisti i dive se trgu Sv. Marka, mostu Rialto i ostalim znamenitostima. No, grad je dao i umjetnike koji su bilježili atmosferu karnevala, kockanja i kurtizana. Najzaslužniji za to su slikari Pietro Longhi i Gabrielle Bella, koji su zauvijek ovjekovječili atmosferu karnevala, a njihova djela možete razgledati u muzejima – Querini Stampalia i Ca' Rezzonico.





2. Posjetite Casanovu u zatvoru



Veliki ljubavnik za života je itekako griješio, a jedna od grešaka dovela ga je i iza rešetaka. Njegova ćelija nalazi se u slavnoj duždevoj palači, a tura njome košta oko 20 eura. Možda puno za vidjeti mjesto gdje je Casanova bio zatočen, ali ako vas zanima umjetnost i arhitektura, s palačom ne možete pogriješiti.



3. Navucite pravu venecijansku masku…

Karneval u Veneciji (Foto: Getty Images)

Maske su u prošlosti stalno nosili venecijanski kockari no u 18. stoljeću njihovo nošenje je zabranjeno osim za vrijeme karnevala. Ipak, nekoliko dućana koji izrađuju tradicionalne maske živo je i dandanas, a jedan je od najpoznatijih Ca' Macana.





4. … i tradicionalni prekrivač



Ili plašt, kako vam je draže. Kad ste već nabavili masku, u redu je da nabavite i njega, a izuzetan primjerak pronaći ćete u radnji Monica at Calle.



5. "Don't look me now"



Kad smo već maloprije spomenuli Casanovu, ostanimo u duhu ljubavi. Scena Donalda Sutherlanda i Julie Christie iz gore navedena filma snimljena je u Veneciji. Pa ako želite biti Casanova i planirate put grada na vodi, možda da bacite oko na ovaj film iz davne '73…



6. Romantika na Velikom kanalu



Vjerojatno jedna od najromantičnijih gesta zbila se 1840. godine. Tad je, naime, ruski umjetnik Prince Troubetzkoy poklonio talijanskoj balerini Mariji Taglioni palaču Ca d'oro na Velikom kanalu. Palača danas služi kao muzej.





7. 200 godina bez karnevala



Iako slavna po karnevalu, nošenje maski strogo je zabranio car Franjo II., tako da je 1797. karneval ukinut. Iako kasnije nije bilo zabrana nošenja maski, zanimljiva je činjenica kako je organizirani festival vraćen tek 1979. – dakle skoro 200 godina poslije. Od tada do danas za vrijeme karnevala grad godišnje posjeti oko 3 milijuna ljudi.



8. Naučite kako se postaje gondolijer



Gondola je jedan od zaštitnih znakova grada, a da je gondolijer biti lako, gondolijer bi bio svatko. No, ako vas zanima kako se uči za ovaj zanat, obratite se hotelu Splendid, koji će vas uz određenu naknadu podučiti ovoj vještini...

Venecija - 4 (Foto: Getty Images)



9. Plima



O da, plima zna uzrokovati velike probleme Veneciji, a iako slike izgledaju zanimljivo, sigurno nije neka sreća biti turist i ostati zarobljen u hotelu jer trg Sv. Marka i mnogi drugi dijelovi grada plivaju pod vodom. Ali što se može, i to je – Venecija!



10. Anđelov let



Jedan je od najspektakularnijih dijelova karnevala. A ako vas zanima kako izgleda ekstravagantni kostim u kojem kraljica karnevala doleti na Markov trg, požurite jer do 4. veljače i tog događaja ostalo je još jako malo vremena.

Misterij pod maskama, šarena Venecija koja osvaja i povorka u kojoj vrijedi sudjelovati jednom u životu. Iako bi se bilo divno zaputiti prema gradu na vodi koji tijekom veljače posjećuju turisti iz cijelog svijeta, za pojesti sočnu krafnu ne moramo preko granice. U obližnjem Lidlu očekuju vas domaće krafne, posipane šećerom u prahu s bogatim punjenjem koje će razveseliti nepce. Uživajte u pravom fašniku u toplini vlastita doma i istražite Lidlovu ponudu ovih slatkih simbola poklada koji uvijek iznova oduševljavaju.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Lidl po najvišim profesionalnim standardima.