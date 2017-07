Autor: Punkufer.hr

28.07.2017 13:23

Šesti najveći otok u Hrvatskojprepun je predivnih plaža i teško je bilo izdvojiti 10 najljepših. Ovo je izbor našeg suradnika, autora projekta Beachrex , online-popisa svih plaža u

1. Plaža Orlanduša, Žrnovo

Korčula je puna prekrasnih plaža u uvalama, a ovo je jedna od najljepših. Posebno ćete uživati ako volite osamu jer ljeti ne privlači previše kupača.



2. Plaža Bačva, Pupnat

Ova šljunčana plaža na Korčuli idealna je za obitelji, s restoranom brze hrane i ležaljkama.

3. Plaža Bratinja, Žrnovo

Plaža za avanturiste u uvali okruženoj borovom šumom na brežuljku.





Plaža Bratinja, Žrnovo (Foto: Beachrex/Gregor Balažic)

Tirkizno pa tamnoplavo more uljepšat će vam pogled iz ove male uvalice s plažom za avanturiste. Stijene i tek dvije kućice na obali mjesto su za one koji vole mir i osamu.

5. Plaža Istruga, Brna

Uvala koja skriva prekrasnu malu plažu i vas će ostaviti bez daha. Odmor potražite u hladovini, u restoranu ili kafiću.



6. Plaža Vela Pržina, Lumbarda

Prekrasna pješčana plaža duga je 400 metara, a prilaz je do nje jednostavan. Ovdje su restoran brze prehrane i bar, a ima i sve potrebne sanitarije, poput WC-a i tuša. Tu su ležaljke i sportsko igralište, ima parking, a smještajni objekti udaljeni su svega pola kilometra.





Plaža Vela Pržina, Lumbarda (Foto: Beachrex/Gregor Balažic)

7. Plaža Posejdon, Vela Luka

Moderna betonirana plaža s ležaljkama, foteljama i svim potrebnim sanitarijama privući će one koji nisu skloni robinzonskom životu. Tu su restoran, kafić i pristanište, a za one kojima more nije dovoljno dostupan je wi-fi.



8. Plaža Rasoha, Blato

Stijene, šljunak, kamenje... i ne pretjerano puno apartmana uz more. Samo pokoji viri iz zelenila brežuljka koji okružuje uvalicu. Pogled u veliko, kristalno čisto plavetnilo ispred vas.

9. Plaža Vanesa, Prigradica

Mala ali slatka plaža Vanesa u samom je centru mjesta, pa s nje imate pogled na stare kamene kuće i zeleni brežuljak iza njih. Okrjepu potražite u restoranu i kafiću, a tu su i marina i sportsko igralište.

10. Plaža Vela Prižba, Prižba