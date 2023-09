Za kašnjenje letova postoji mnogo razloga – od lošeg vremena do tehničkih problema sa zrakoplovom. Na popisu stvari zbog kojeg let kasni može se naći i osveta, otkriva bivši kontrolor zračnog prostora Robin A. Smith.



U svojoj knjizi "Life With a View: Memoir of an Air Traffic Controller" (Život s pogledom: Memoari bivšeg kontrolora leta) Robin A. Smith otkriva da neki piloti mogu biti skrenuti s kursa po kazni, ako ne poslušaju upute kontrolora zračnog prostora ili ne obraćaju mnogo pažnje na njih.



U poslu se ta promjena kursa naziva delay vector ili vektor kašnjenja, piše DailyMail.



Robin A. Smith služio je kao kontrolor zračnog promostora u domaćem i međunarodnom prometu u dva tornja Federalne uprave za zrakoplovstvo u Sjedinjenim Američkim Državama.

On tvrdi da nema načina da kontrolor leta kazni neposlušnog pilota – osim skretanjem s kursa.



"Vektori kašnjenja se ponekad izdaju pilotima kako im bi se dalo vremena da razmisle o svojim postupcima, odnosno zato jer pilot nije obraćao pozornost na dane upute," kaže bivši kontrolor leta.



Piloti se općenito pridržavaju uputa kontrolora zračnog prostora bez ikakvog pogovora jer vjeruju da ih isti daju kako bi posada aviona i njihovi putnici sigurno došli na željenu destinaciju u što je moguće kraćem roku.

