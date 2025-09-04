Galerija 3 3 3 3 Dana 3. rujna 2025., lisabonska uspinjača Glória iskočila je iz tračnica kod Avenide da Liberdade i udarila u zgradu, pri čemu je poginulo 15 ljudi, a 18 ih je ozlijeđeno. Nesreća se dogodila malo nakon 18 sati, a svjedoci kažu da je vagon izgubio kontrolu i strmoglavio se velikom brzinom.

Iako još nema službenog izvješća o uzroku nesreće, nagađa se da bi uzrok mogao biti pucanje sajle. Portugal je proglasio dan žalosti, a gradonačelnik Lisabona Carlos Moedas najavio je trodnevnu žalost u glavnom gradu.

Obožavani simbol Lisabona

Uspinjača Glória, žuti simpatični simbol grada, jedna je jedna od najpoznatijih lisabonskih atrakcija, a prometuje već 140 godina. Ascensor da Glória, druga je najstarija uspinjača u portugalskoj prijestolnici, a prometovati je počela davne 1885. godine.

Povezuje Trg Restauradores na Avenidi da Liberdade s vrtom São Pedro de Alcântara u četvrti Bairro Alto, poznatoj po svom boemskom šarmu i noćnom životu. Glorijina je trasa dugačka svega 275 metara, ali zato prilično strma - nagib iznosi 17,7%. Vožnja Glorijom trajala je tri minute.

Gloria je isprva radila na principu vodenih protuutega, a zatim na paru. Prva elektrifikacija dogodila se početkom 20. stoljeća, a danas se vagoni sve tri portugalske uspinjače napajaju strujom iz nadzemnih žica.

Unatoč modernizaciji pogona, izgled i duh uspinjače ostali su vjerni prošlim vremenima. Zbog svoje povijesne i kulturne važnosti, uspinjača je 1997. proglašena nacionalnim spomenikom Portugala.

Uspinjača Glória bila je više od prijevoznog sredstva. Jednako omiljena i među lokalcima i među turistima, godišnje bi prevezla oko 3 milijuna putnika. Njezini žuti vagoni postali su simbol grada i fotografirani su nebrojeno mnogo puta.

Do sada nije doživjela većih nesreća, iako je 7. svibnja 2018., zbog neodržavanja kotača, jedan njezin vagon iskočio iz tračnica, ali u tom incidentu nitko nije ozlijeđen. Nitko nije mogao predvidjeti da će najnovije fotografije biti one najtužnije, skršene olupine iz u kojoj se nazire samo pregolema tragedija, tuga i bol.

