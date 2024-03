Uskršnji otok jedno je od čudnovatih mjesta na planetu koje plijeni pozornost otkako je posve slučajno, otkriven 5. travnja, na Uskrs 1722. godine. Komadić kopna usred Tihog oceana nalazi se na gotovo 4000 kilometara od obale Južne Amerike i 2 tisuće kilometara od najbližih, polinezijskih otoka. Čileanski Uskršnji otok od vulkanske stijene naziva se i Rapa Nui, a najpoznatiji je po mističnim kamenim kipovima koji se nazivaju moai.

Čudnovati kipovi

Otok je posve slučajno otkrio nizozemski admiral Jacob Roggeveen, a u svoj je brodski dnevnik zapisao kako su prilikom susreta domoroci bili manje iznenađeni od njegove posade, a pokazali su i veliko zanimanje za brodove, kao da nikada nisu vidjeli ništa slično. Posadu su pak iznenadili veliki kipovi okrenuti prema moru pred kojima bi domorodci u zoru padali ničice, ali nisu znali objasniti ništa o njihovom značenju ili podrijetlu.

Susret nije prošao mirno pa je nizozemski admiral sa svojom posadom otplovio, a četrdeset godina kasnije ondje su pristali španjolski brodovi. Zapovjednik Don Felipe González y Haeda pripojio je otok u ime španjolskog kralja i pritom nacrtao kartu otoka. 1774. godine engleski pomorac James Cook pristao je na otok kako bi se uvjerio da je cijela fama oko kipova istinita. Potvrdio je kako je taj vjetroviti otok bez stabala nastanjen skromnim ljudima koji žive u kolibama od šiblja.

Nova istraživanja

Zbunilo ga je to što su kipovi prevrnuti, a budući da su bili čvrsto usađeni u tlo nije uspio pronaći smisleni razlog kako se to moglo dogoditi. Monolitni kipovi raštrkani po cijelom otoku stoljećima su zbunjivali stručnjake. Nikako im nije jasno zašto i kako su otočani podigli kolosalne tvorevine. Rezultati novog istraživanja ukazuju na to da su moaji putokaz do pitke vode.

Prema jednoj od teorija prvi doseljenici su stigli na otok oko 500. godine s otočja Marquises koje je udaljeno oko 3850 kilometara. Od svojih, polinezijskih korijena s vremenom su razvili nezavisnu kulturu. Smatra se kako su otočani s vremenom posjekli gotovo svo drveće, zbog čega je Uskršnji otok u opasnosti od erozije koja bi ga mogla izbrisati s karte. Kako bi se spasio otok stručnjaci upozoravaju da je potrebno zasaditi na tisuće drveća.

Iako turisti sa svih krajeva svijeta na otok dolaze kako bi na svoje oči vidjeli mistične kipove, Uskršnji otok nudi i druge zanimljivosti poput drevnog sela Orongo na jugozapadu ili pak prekrasnog jezera u krateru vulkana Rano Kau.

Na Uskršnjem otoku smjestio se i najudaljeniji aerodrom na svijetu. Računa li se udaljenost svjetskih aerodroma Mataveri ili Pascua na Uskršnjem otoku uvjerljivo je „u karanteni“. Nalazi se u glavnome gradu, Hanga Roi, a od najbližeg aerodroma udaljen je 3759 kilometara. Na Uskršnji otok leti se iz Chilea ili s Tahitija, manje od šest sati. Dok bi neki putnici rado ostali na otoku zauvijek, drugi kažu da su četiri do pet dana sasvim dovoljni za istraživanje neobičnog bisera usred oceana.