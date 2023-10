Da biste kupovali u ovoj trgovini u sklopu Nacionalnog geološkog parka Shiniuzhai, morate biti vrstan penjač. Ona se, naime, nalazi na visini od 120 metara pored popularnog turističkog uspona u okrugu Pingjiang u Hunanu u Kini.



Riječ je zapravo o maloj drvenoj kutiji koja je pričvršćena za liticu. Nekoć se koristila kao sklonište gdje su penjači mogli odmoriti tijekom uspona.



Prije nekoliko godina pretvorena je u neobičnu trgovinu potrošnom robom, ponajviše vodom, sokovima i tradicionalnim kineskim kolačićima – mooncakes kako bi penjačima ponudila prijeko potrebnu okrepu.



Cijene su u trgovini simbolične jer je primarni cilj pomoći turistima popeti se na liticu. Štoviše, ako imate vlastiti spremnik za vodu, trgovina će vam je napuniti besplatno – bez ikakve novčane naknade.

U trgovini se najviše prodaje voda (Foto: Profimedia.hr / China News Service)

Posjetitelji hrle na to mjesto u rujnu i listopadu, kada se obično slavi Jesenski festival diljem Kine. Dio običaja vezanih za proslavu tog festivala uključuje i penjanje na liticu pomoću željeznih rukohvata, vodoravnih ljestava i fiksnih kablova.



Ne samo da morate biti fit da biste kupovali u trgovini već i da biste u njoj radili. Zaposlenici se svakoga dana penju do svojeg radnog mjesta, a sa sobom često nose artikle koji nedostaju u dućanu kako bi napunili "police".



Najveća mana rada u toj trgovini? Nedostatak toaleta u blizini. Zaposlenici ne piju mnogo tekućine tijekom smjene kako se ne bi trebali spuštati do zahoda i ponovo penjati do trgovine.

