Jedva 1000 kilometara sjeverno od Antarktike pronaći ćete najjužnije mjesto do kojeg se možete odvesti automobilom na Zemlji. Ranč Caleta Eugenia nalazi se doslovno na kraju puta, odnosno šljunčane ceste koja vijuga duž obale kanala Beagle i vodi od mjesta Puerto Williams, udaljenog malo više od 20 kilometara. Otprilike dvije tisuće stanovnika živi u tom malom gradu, u sjeni andskih vrhova.

Osnovan kao pomorska baza 1950-ih, Puerto Williams nalazi se na otoku Isla Navarino u južnom dijelu Tierra del Fuego, arhipelaga podijeljenog između Čilea i Argentine. Mali lučki grad udaljen je više od 2400 km južno od čileanske prijestolnice Santiaga – otprilike koliko ima između Londona i Istanbula.

U lukavom pokušaju da potakne turizam, čileanska vlada je 2019. Puerto Williams prozvala najjužnijim gradom na svijetu i tako oduzela titulu mnogo većem argentinskom rivalu: Ushuaia je jedno od poznatijih turističkih odredišta na jugu Argentine.

Unatoč novom statusu glavni grad čileanske antarktičke pokrajine i dalje živi kao malo mjesto. Stanovnici ostavljaju svoja vrata otključanima, a konji i krave lutaju tihim ulicama. Budući da nema cestovnih veza s čileanskom Patagonijom, samo se pravi avanturisti odluče ukrcati na brod ili odletjeti.

Puerto Williams doista zrači osjećajem izoliranosti od svijeta, baš kao i cijeli taj kraj, u kojem možete hodati kilometrima i ne sresti žive duše. Ipak, unatoč svojoj udaljenosti Puerto Williams brzo se razvija: gradi se moderna luka kako bi se omogućilo pristajanje većih brodova za krstarenje Antarktikom, a nedavno je otvoren i veliki sociološko-ekološki istraživački centar.

Puerto Williams - 3 (Foto: Shutterstock)

Na kraju svijeta, do kojeg se dolazi cestom Y-905, nakon ranča Caleta Eugenia nema ničega. Na ranču živi samo dvoje ljudi – otac i sin, koji rade za mornaricu, uzgajaju stoku i prodaju drvnu građu. No ranč možda neće zauvijek ostati kraj puta. Postoje planovi da se Y-905 produži za dodatnih 20 kilometara do malenog ribarskog naselja Puerto Toro, najjužnijeg sela na Zemlji, do kojeg se trenutačno može doći samo brodom.

