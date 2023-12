Šetnja mostom koji se smjestio na 565 metara iznad rijeke Beipan iskustvo je koje malo koga ostavlja ravnodušnim. Viseći most Beipanjiang, koji se naziva i Duge, najviši je most na svijetu, svečano otvoren za promet 2016. godine. Pritom se misli na udaljenost koju gume kotača ili potplate dijeli od površine vode, a ona na Beipanjiangu izaziva divljenje, ili vrtoglavicu.

S otvorenjem mosta Kinezi su proslavili i postignuće izgradnje prvog mosta koji je premašio 500 metara. Most rekorder pronaći ćete na granici dviju kineskih provincija na jugu zemlje: Guizhou i Yunnan. Cijelo to područje poznato je po predivnoj, uzbudljivoj prirodi.

Kraj u kojem se planine isprepleću s visoravnima, rijekama i kanjonima doista je dramatičan i pun svakojakih mostova, ali Duge je kruna tog slikovitog mjesta.

Beipanjiang - 2 (Foto: Profimedia)

Da bi izgradili most dužine 1340 metara, Kinezima su trebale tri godine, a tim su građevinskim poduhvatom znatno skratili putovanje između dvaju okruga i uštedjeli do tri sata vožnje. Najviši most na svijetu dio je brze ceste koja se od istoka prema zapadu proteže na nevjerojatnih 2935 kilometara od grada Hanghzoua u blizini Šangaja do granice s Mjanmarom.

Niti jedan drugi kutak na svijetu nema toliko visokih mostova kao udaljena kineska provincija Guizhou, niti rijeka poput Beipana, koja je dala toliko posla inženjerima. Uostalom, i prevedeno, njezino ime znači 'vijugava'. Strme vapnenačke litice toliko su dramatične da je danju veći dio rijeke u sjeni. Na svakih 50 kilometara rijeke pronaći ćete cestovni ili željeznički most, nerijetko remek-djela inženjerstva koja pomiču granice izgradnje.

