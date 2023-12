Peti po veličini otok na Havajima dom je dramatičnoj obali na kojoj ćete pronaći najviše litice na svijetu. Litice na istočnoj strani otoka Molokai spuštaju se sa svojih 1010 metara do plavetnila pod prosječnim kutom nagiba većim od 55 stupnjeva. Zelene strmine nastale su kao posljedica erozije zbog koje se urušio poluotok Makanalua.

Možda najbolje vrijeme za istraživanje tog čuda prirode je upravo tijekom kišnih sezona, kada se pojavljuju fascinantni vodopadi što se spuštaju u ocean tvoreći predivne prizore. Posjetitelji dubljeg džepa često kreću na turističke ture helikopterom kako bi uživali u pogledu na taj havajski fenomen.

No litice se mogu otkrivati i u šetnji Državnim parkom Palaau ili Nacionalnim povijesnim parkom Kalaupapa. Također, organiziraju se i ture na mazgama pa znatiželjnici mogu i dojahati do najviših litica na svijetu, ali i zaputiti se prema povijesnom gradu Kalaupapa koji se smjestio u nacionalnom parku.

Slikovit, izoliran i miran kraj krije tragičnu prošlost; nekoć su ondje živjeli prognanici, oboljeli od gube, prisiljeni na život u izolaciji. No, uz to se mjesto veže i priča koja vraća vjeru u ljude - o belgijskom misionaru Damienu, koji je zbog svojih djela proglašen svetim. Naime 1873. godine otac Damien je odlučio napustiti "vanjski svijet" kako bi se posvetio oboljelima. Nakon 16 godina vjerne službe, i on je tragično podlegao gubi. Njegov grob se može posjetiti u povijesnoj rimokatoličkoj crkvi sv. Filomene u Kalaupapi.

Nekoliko mjeseci prije smrti svetog Damiena, Marianne Cope stigla je u Kalaupapu iz New Yorka (gdje je radila kao upraviteljica bolnice) kako bi nastavila njegovo životno djelo. Marianne se nikada nije vratila u New York. Živjela je na Havajima dok nije umrla prirodnom smrću. Brončani kip Marianne možete vidjeti kako gleda na ocean u parku Kewalo Basin u Honoluluu. Danas je Nacionalni povijesni park Kalaupapa mjesto očuvanja prirode i obrazovanja. Do njega ne možete doći automobilom nego samo pješice ili na leđima mazge.

