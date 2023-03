Mrtvo more, More smrti i Lotovo more nazivi su za slano jezero na granici, jednog od intrigantnijih prirodnih fenomena na Zemlji. Na stranu neke mikroorganizme i alge, u Mrtvom moru ništa ne živi. Tirkizne vode nisu naklone ribama, rakovima, biljkama niti životinjama. To jezero nije najslanije, ali je jedna od najslanijih vodenih površina. Slanije je gotovo deset puta od obične morske vode, a razlog tome je što neka kamo otjecati pa umjesto toga isparava. Visoke temperature i suhi uvjeti potiču taj proces, a sol i minerali se talože u Mrtvom moru.

Procjenjuje se da u cijelom Mrtvom moru ima 37 milijardi tona soli! Upravo zato „najveće besplatno lječilište na svijetu“ privlači ljude koji se žele riješiti svakojakih kožnih problema. Iako je Mrtvo more jedno od najpopularnijih turističkih odredišta u tom kraju svijeta, ono nestaje alarmantnom brzinom. Razina njegove površine neumoljivo pada za više od jednog metra svake godina. Mrtvo more se nalazi na popisu želja za putovanje ljudi diljem svijeta, stoga ne čudi da popularan odabir i smještaj baš na obalama.

Jedan od najboljih načina na koje ga možete doživjeti je kampiranje na njegovim obalama, a tražite li pritom i dozu luksuza možete baciti pogled na Glamping -420, smješten na krajnjem sjeverozapadu Mrtvog mora. Najbliža zračna luka je Ben Gurion, udaljena 75 km od smještaja Kako pišu gosti koji su ga posjetili, luksuzni kamp nudi filmski doživljaj. Prostrani šatori, i bazen doista stvaraju ugođaj kao da ste zakoračili u kakav pustolovni akcijski film. Među recenzijama na Bookingu gosti osobito hvale predivnu lokaciju, kvalitetu i izgled šatora, čistoću kampa, doručak i srdačne domaćine, ali nekima se nisu svidjele stijene na plaži.

