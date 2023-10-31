Galerija 5 5 5 5 Rothenburg ob der Tauber, slikoviti grad u Bavarskoj, nalazi se na "romantičnoj ruti" između Würzburga i Bavarskih Alpa i često se spominje kao najljepši grad u Njemačkoj. Gradić u kojemu živi više od 11 tisuća ljudi izgleda kao iz bajke. A zapravo i jest. Ekipu iz Disneyja inspirirao je pri "gradnji" mnogih mjesta u kojima žive njihovi junaci, a Pinocchijeva kuća doslovno je precrtana iz Rotthenburga.

Šetnja povijesnom jezgrom Rothenburga na Tauberu šareno je putovanje kroz povijest. Popločane ulice i šarene kuće s ukrštenim gredama i tornjićima nanizane duž vijugavih uličica sjećaju se važnosti srednjovjekovnog Rothenburga čiji je razvoj vrhunac dostigao u 15. stoljeću.

Gradić je opasan zidinama koje danas nude lijepu šetnju od četiri kilometra. Obilazak obično započinje kod jednih od pet gradskih vrata, Rödertora. U zidinama su i 42 kule, a u neke od njih možete i ući. Kod kule Kobolzell možete se uputiti prema srcu gradića, i njegovom najfotografiranijem dijelu – staroj četvrti Plönlein.

Samo nekoliko minuta hoda odavde nalazi se srednjovjekovni muzej zločina i sprava za mučenje, najveći takav u Europi. U blizini je još jedan vrlo poseban muzej, Njemački božićni muzej, u kojem je Božić baš čitavu godinu. Kada se spoje rothenburška čarolija u studenom i njegov poznati prosinački sajam Reiterlesmarkt, Rothenburg doista postaje zimska bajka.

No bez obzira na to u kojem se dijelu godine zateknete ovdje, sigurno ćete susresti noćnog gradskog čuvara u crnoj pelerini, koji će vam ispričati brojne anegdote iz duge povijesti grada. Odat će vam i to da su najveći neprijatelji grada bili pijanci – jer bi zaspali na straži, a grad je u trenutku nepažnje mogao izgorjeti.

Ali je zato, kako to povijest i voli, Rothenburg spasio – pijani gradonačelnik. Nakon poraza u Tridesetogodišnjem ratu, 1631. grad je ipak bio oslobođen i to zahvaljujući tadašnjem gradonačelniku koji je prihvatio izazov neprijatelja da u jednom gutljaju popije više od tri litre vina. Vrč se nalazi u zbirci Carskog gradskog muzeja, a sjećanje na taj događaj i danas živi kroz prikazivanje predstave Der Meistertrunk (Majstorski gutljaj) koja se tradicionalno igra na Dušni dan.

Jedan je od najbolje očuvanih srednjovjekovnih gradova u Njemačkoj ponosi se gotičkom i renesansnom gradskom vijećnicom, srednjovjekovnom crkvom sv. Jakova, na čijim orguljama Rieger često nastupaju solisti svjetske klase, kao i kazalištem Toppler, "najljepšim kazalištem u Bavarskoj".

Šarmantna okolica Rothenburga također nudi mnoga uzbuđenja za svaki ukus. Penjači, golferi, biciklisti i hodači ovdje će doći na svoje. Ništa manje razočarani neće ostati ni gurmani.

Enjoy ob der Tauber razmazit će vas lokalnim specijalitetima, restorani Schranne i Höll imaju najbolje domaće kobasice. Nemojte preskočiti Café Lebenslust u kojem će vam, kako i priliči u bajci, poslužiti piće od hibiskusa, latica ruže, mente i pjenušca.

Rothenburg ima i vlastitu slasticu – Tauberkugeln, grude snijega, koje su nekad pekli redovnici te u tijesto umijesili rum kako bi izbjegli loše raspoloženje tijekom posta. Originalno su se radile od prhkog tijesta i onda bi se uvaljale u šećer u prahu, a danas postoje i mnoge varijacije ovog slatkog zalogaja, koje obavezno morate kušati u tradicionalnoj kavani Waltera Friedela.

