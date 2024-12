Za njega možda i niste čuli, ali ovaj je most najduži u Hrvatskoj. Duži je i od 2404 metara dugog Pelješkog mosta, kojem vjerojatno znate i datum početka gradnje i onaj otvorenja, kao i OIB izvoditelja radova.

Naduži most u Hrvatskoj prelazi preko rijeke Drave u Petrijevcima kod Osijeka, a službeno mu je ime Most 3. gardijske brigade "Kune". Ono svakodnevno, koje se i bolje "uhvatilo" je jednostavno - Most Drava.

Most do njive

Mostu Drava titulu najdužeg mosta u Hrvatskoj donijelo je dvije i pol tisuće metara, koliko se rastegnula ova betonsko-čelična konstrukcija. Iako podaci variraju za dvadesetak metara kada se radi (i) o pristupnim dijelovima, pa nalazimo da je most dug 2485 metara i 2507 metara, dio koji prelazi Dravu dug je, bez sumnje, 420 metara.

Most Drava - najduži most u Hrvatskoj - 1 (Foto: Davor Javorovic / Pixsell)

Most Drava nalazi se na autocesti A5, koja je hrvatski dio Paneuropskog cestovnog koridora 5c (koji spaja Mađarsku s istočnom Hrvatskom pa dalje Bosnu i Hercegovinu s lukom Ploče na jugu Hrvatske), europske mreže autocesta koje povezuju europski sjever i jadranski jug.

Most je dovršen 2016. godine, otvoren je krajem 2022., a u međuvremenu je bio predmet sprdnje onih koji nisu dobro proučili što će i kada spajati, jer je do izgradnje pristupnih cesta izgledao samo kao prilično pretenciozan put - do nečije njive.

Most je otvoren kada je u promet puštena i dionica autoceste A5 od Belog Manastira do Osijeka. Most Drava je svakako najzahtjevniji izgrađeni objekt na toj dionici, u konkurenciji od 3 vijadukta, 9 mostova i 13 nadvožnjaka.

