Novac ne jamči sreću, ali pomaže ljudima u svladavanju i zadovoljavanju najosnovnijih životnih potreba. Najmanje novaca za sreću potrebno je stanovnicima Sierra Leonea. Oni bi u prosjeku bili sretni s godišnjom plaćom od 8119 eura, odnosno 676 eura mjesečno.



Pokazala je to studija australskog lanca mjenjačnica po imenu S Money. Istraživači su proučavali 173 zemlje svijeta, njihove prosječne plaće i cijene namirnica u lokalnim trgovinama kako bi otkrili koja je to razina prihoda pri kojemu daljnje povećanje plaće nema utjecaja na sreću pojedinca. Oni tvrde da su pronašli optimalnu godišnju količinu novca u svakoj od tih zemalja.



To što se Sierra Leone našla na vrhu ljestvice zemalja koji su sretni s najnižim iznosom godišnje plaće od 173 uključenih država u studiji, nikoga nije previše iznenadilo. Ova zapadnoafrička država ima vrlo visoku stopu siromaštva do koje je došlo – stručnjaci vjeruju – zbog korupcije vlade, nedostatka obrazovnog sustava, nepostojanja građanskih prava i općenito loše infrastrukture u zemlji.



Na popisu 10 zemalja u kojima je sreća „najjeftinija“ našli su se uglavnom zemlje iz Afrike i Južne Amerike. Sierra Leone slijedi Suriname, Madagaskar, Gvajana, Sudan, Nikaragva, Kolombija, Gambija, Bolivija i Gana.

Cijena sreće najskuplja je u Iranu prema studiji S Moneyja (Foto: Getty Images)

S druge strane ljudima u Iranu potrebno je najviše novaca za sreću. U istoj studiji otkriveno je zbog ogromne inflacije od skoro 60 posto Irancima trebala plaća od 224.800 eura godišnje, odnosno oko 18.737 eura mjesečno da bi bili sretni. Na popisu 10 zemalja gdje je sreća najskuplja nalazi se Jemen, Australija, Zimbabve, Norveška, Švicarska, Novi Zeland, Izrael, Island i Sjedinjene Američke Države.



Kada je Hrvatska u pitanju, mi se nalazimo na negdje pola puta između dvije krajnosti. Prema studiji S Moneya Hrvati bi bili sretni s mjesečnom plaćom od 1775 eura mjesečno, odnosno s 21,295 eura godišnje. To je sveukupno oko 6000 eura manje nego što je potrebno našim susjedima Slovencima ili otprilike 3000 eura više nego što je potrebno Srbima za sreću.



Da su iznosi vezani uz Hrvatsku vrlo blizu stvarnom stanju, potvrđuje i nedavna anketa Dnevnik.hr-a u kojoj se tražio iznos mjesečne plaće potrebne za normalan život. Najveći broj anketiranih – čak 37 posto – tvrdi da bi bio zadovoljan s plaćom od 2000 eura mjesečno.



