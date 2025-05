Jeste li ikad bili sigurni u neki citat iz filma, u stihove neke pjesme ili nešto posve treće, a da se to nakon nekog vremena pokazalo posve pogrešnim? Bili bi se spremni i okladiti i staviti ruku u vatru, čak ste našli još i dobar dio ljudi koji tvrde isto što i vi, no eto, pamćenje nas očito nekad vara. No ne brinite, jer ova stvar nije nepoznata. Odnosno, ne da nije nepoznata nego je općepoznata i nosi naziv Mandela efekt.

Ovaj efekt najlakše je definirati kao lažno sjećanje, sjećanje koje se čini stvarnim, ali se zapravo nikad nije dogodilo. Izraz je skovala Fiona Broome 2009. godine, vjerujući da je Nelson Mandela umro još osamdesetih u zatvoru, što je jasno – bilo posve pogrešno, jer je čovjek izašao iz zatvora 1990., bio dugovječni predsjednik Južnoafričke Republike, te umro u dubokoj starosti 2013. godine. No, ispostavilo se da nije samo Broome „zapamtila“ da je Mandela umro osamdesetih – već i mnogi drugi.

Guglajući, moguće je naići i na mnoge druge primjere ovog efekta. Tako je među najčešćim primjerima navedena maskota iz igre Monopoly koja nema monokl (a "sjećanje" kaže da ima), kao i da se omiljena obitelj iz kamenog doba ne zove Flinstones, već Flintstones (ovo nema šanse da je ikad itko tako izgovorio). Također, kad smo već kod filma, recimo i da Darth Vader nikad nije izgovorio slavnu i jednu od citiranijih rečenica „Luke, I am your father“, već je rekao „No, I am your father“.

Dalo bi se naći i glazbenih primjera, pa je tako u kolektivnom pamćenju ostalo da u spotu za pjesmu „Oops!... I Did It Again“ Britney Spears oko glave ima slušalice. Čak je proizvedena i lutka koja predstavlja Britney sa slušalicama, ali ako pogledate spot, od slušalica nema ni „s“. Kad govorimo o slavnim glazbenicima, moramo spomenuti i pjesmu „We Are the Champions“ grupe Queen. Tu je kolektivno sjećanje da Freddie u jednom trenutku doda pjesmi riječi „of the world…“, što je pogrešno upamćeno. Doduše, na jednom koncertu na Wembleyu zbilja je i dodao taj dio, tako da, ovdje Mandela efekt i može biti razumljiv.

Kad smo već kod glazbe, prebacimo se malo i na domaću. I sam sam, i to sam shvatio, ne jedini, krivo pjevao Gibonnijev i Oliverov hit „U ljubav vjere nemam“. Naime, mislio sam da ide „ljubav sam želio, ne bih tako uvenuo…“, a ispravno je „nju da sam ženio, ne bih tako uvenuo“. Ovo sam svojedobno valjda prokomentirao s 10 osoba, od kojih je tek jedna pjevala ovaj klasik na ispravni način.

U svakom slučaju, ubuduće valja stvari provjeriti više puta, čak i one u koje smo "sigurni".

