Galerija 3 3 3 3 Jedna od dobrih stvari života u Zagrebu je njegov odlični geografski položaj. Ako se poželite zaletjeti do nekog većeg grada, u roku od 4 sata vožnje autom doći ćete do Beča, Beograda ili Budimpešte. Ljubljana je još bliže, na dva sata vožnje, a ni Sarajevo nije strašno daleko. No, kad već spominjemo lokaciju, bitna stvar za stanovnike Zagreba je blizina Slovenije (i to ne samo za promjenu guma).

Slovenci prilično ulažu u sadržaje, pa smo vas tako već upoznali s činjenicom da se možete družiti s alpakama , otići uživati u Terme Olimia, s djecom posjetiti Čatež ili pak – šetati među krošnjama na Rogli . A ovaj put naglasak bih stavio na mjesto koje sam posjetio nekoliko puta, primarno zbog najstarijeg djeteta – Jelenov greben.

Izlet na Jelenov greben

Samo 4 kilometra od maloprije spomenutih termi koje se nalaze u mjestu Podčetrtek, pod Olimskom gorom, smjestilo se imanje Jelenov greben. Ovdje u slobodi živi preko 100 jelena, koji okolo šeću, trčkaraju i slično, a s obzirom na priličan broj posjetitelja, jeleni nemaju straha, već vam konstantno prilaze i „minglaju“ s vama. A prilaze iz jednostavnog razloga – jer ste prije toga u obližnjoj trgovini kupili hranu (dobijete je u „škarniclu“) za euro – dva. Dobijete zapravo sušeni kukuruz, a šetnjom među jelenima isti vam brzo ode, jer vam te drage i pitome životinje dolaze jesti iz ruke. Jedino nemojte očekivati kako ćete iste moći pomaziti, jer jeleni i srndaći ipak nisu kućni ljubimci.

Jelenov Greben - 4 (Foto: Vedran Jurić)

Na samom imanju ima nekoliko objekata u kojima možete prespavati, tako da je i opcija buđenje među jelenima. Osobno, nisam noćio, no u restoranu sam svojevremeno ručao. Hrana je fina, a zanimljiv je i taj „krug života“, jer doslovno nakon što ste do prije pet minuta radosno hranili jelene – nakon sjedanja u restoran imate priliku jelene konzumirati. Dobra je stvar kako je u blizini odmah i dječje igralište, pa samim time imate priliku za mirni ručak.

U neposrednoj blizini nalazi se i „Koča pri čarovnici“, koja će biti fora najmlađima koji imaju barem 3 ili više godina. Radi se o vještičjoj kući, bolje reći šumi – jer šetnjom kroz nju susrest ćete se sa Snjeguljicom, Crvenkapicom, Kekecom…

U svakom slučaju – u Sloveniji sadržaja ne nedostaje.

