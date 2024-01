Kad se spomene grad Lüderitz, mnogi bi ga smjestili u Njemačku, Austriju ili barem negdje u Europu, ali odlučite li ga posjetiti, trebat ćete krenuti put juga. Lüderitz ćete pronaći između vrućeg pijeska pustinje Namib i oceana. Obalni grad u Namibiji, nešto manje od 700 kilometara južnije od glavnoga grada Windhoeka, fascinantan je stari grad kojem ne nedostaje šarma. Ime je dobio ime po Franzu Adolfu Lüderitzu, njemačkom trgovcu i osnivaču Njemačke jugozapadne Afrike – kolonije Njemačkog Carstva.

Portugalski moreplovac Bartolomeu Dias zaustavio se na obali današnjeg Lüderitza 1487. godine i nazvao ga Angra Pequena. No trebalo je proći gotovo 400 godina da bi područje palo u njemačke ruke, kada je hamburški trgovac Lüderitz uvjerio njemačku vladu kako bi im taj teritorij mogao uvelike koristiti. Godine 1908., tijekom izgradnje željezničke pruge, u zaleđu pustinje Namib otkriveni su dijamanti, a Lüderitz je procvjetao kao rudarski grad. Njemačka kolonijalna vlada ubrzo je uspostavila "zabranjenu zonu" kojom je onemogućila ulazak bez dozvole, kako bi rudarenje dijamanata ostalo pod kontrolom.

Lüderitz - 4 (Foto: Shutterstock)

No danas je ulaz slobodan, a kako bi i pristup do grada bio otvoren, strojevi koji razgrću pijesak s jedine ceste koja do njega vodi neumorno rade. Za vrijeme pješčanih oluja i snažnih vjetrova koji pijeskom skrivaju cestu putovanje do Lüderitza nije mačji kašalj. Za to vrijeme na obali - ništa novo, ondje vrijeme kao da stoji.

Oni koji su bili u Lüderitzu kažu da je grad miran, opušten i pomalo uspavan. Ondje ćete pronaći kuće u pastelnim bojama i šarmantnu arhitekturu, kao i plaže na kojima se kupaju hrabri kupači. Naime, grad je karakterističan po nepredvidljivom vremenu; u jednom danu mogu se izmijeniti sva četiri godišnja doba, od vedrog i sunčanog vremena do vrućeg, pa i mračnog, hladnog i maglovitog. Vremenske (ne)prilike diktiraju hladno more i jugozapadni vjetar, što grad ne čini omiljenim odredištem za opuštanje na plaži.

No većinom Njemački turisti ipak dolaze vidjeti to mjesto koje djeluje kao da nije s ovog planeta, s vremenom sve više oživljavajući pospanu destinaciju. Najčešće biraju Lüderitz kao jednu od stanica na krstarenjima. U večernjim satima postoji nekoliko živahnih barova i pregršt tihih restorana, poznatih po plodovima mora. Nedjeljama i državnim praznicima gotovo je sve zatvoreno, a grad je prazan.

Kako bi zaboravili na mračno doba kolonizacije, vlasti Namibije nakon nezavisnosti njemačke nazive gradova, ulica i trgova počeli su zamjenjivati domaćim imenima, a pričalo se i o tome da bi Lüderitz trebao promijeniti ime u !Nami≠nüs, kako su ga navodno nazvali starosjedioci Namibije. Dio građana ne slaže se s promjenom naziva grada jer smatraju da ime Lüderitza pozitivnije utječe na razvoj turizma.

