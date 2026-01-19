Galerija 2 2 2 2 Na Kamčatki je proglašeno izvanredno stanje nakon što je obilan snijeg odnio dva života, paralizirao promet i normalan život na ovom poluotoku na dalekom ruskom istoku. Ceste su zakrčene, letovi otkazani, a ljudi su prisiljeni obavljati posao od kuće - i snalaziti se s životnim namirnicama koje imaju u svojim smočnicama.

Snježna oluja na Kamčatki izazvana je nizom ciklona iz Ohotskog mora – snijeg je padao danima, a napalo ga je oko tri do četiri metara.

Kamchatka (Russie) frappée par des tempêtes de neige historiques en janvier 2026 ! À Petropavlovsk-Kamchatsky, les accumulations atteignent plusieurs étages. Les habitants transforment les congères en toboggans géants ! pic.twitter.com/VOZdHCwh2m — Carėne Tardy (@Carene1984) January 17, 2026

Nemilosrdni vjetrovi raspršili su ga po Kamčatki, a na nekim dijelovima nanosi su dosezale su visinu i od 12 metara. Lokalne vijesti prenijele su kako su nanosi snijega toliko visoki da su zatrpali stanove na četvrtom katu – u neboderima.

Snimke snijega posljednjih se nekoliko dana širi društvenim mrežama i izaziva nevjericu.

Poluotok Kamčatka na istoku Rusije otprije je poznat po ekstremnim vremenskim uvjetima – ne samo da je riječ o prostoru s obilnim snježnim padalinama, već i o mjestu s oko 30 aktivnih vulkana.

Ipak, aktualna snježna oluja nadmašila je povijesne prosjeke u ovome kraju.

