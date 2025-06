U čast stoljeća života na plaži, brend je kreirao svoj popis Corona Beach 100 - vodič kroz svjetske plaže koje najbolje predstavljaju Coronin izraz "This is Living". Od skrivenih uvala do legendarnih obala i udaljenih rajeva, ove plaže nisu samo odredišta - to su mjesta gdje su ljudi stoljećima putovali kako bi se isključili iz stvarnog svijeta i ponovno povezali s prirodom. Na listu koja vrvi slavnim plažama s razlogom su se našle i dvije hrvatske plaže – Stiniva na otoku Visu i Zlatni rat na Braču. Naše dvije ljepotice tako su postale dio priče i duboke povezanosti s plažom koju brend Corona njeguje još od 1925. godine, u potpunosti utjelovljujući način života povezan s prirodom i opuštanjem.

PR (Foto: PR)

Teško dostupna, obgrljena stijenama i pomalo skrivena uvala Stiniva uistinu je raj za sve koji uživaju u divljoj, netaknutoj prirodi i njenoj ljepoti dok impozantni i itekako posjećen Zlatni rat, simbol hrvatskog Jadrana – oduševljava svojom jedinstvenom formom koja mijenja smjer ovisno o vjetru i morskim strujama, čineći ga prirodnim fenomenom koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. „I dok svaka od dviju hrvatskih plaža, uvrštenih na popis na kojima su radili stručnjaci sastavljeni, od oceanografa, surfera, ronilaca na dah i drugih ljubitelja prirode priča svoju priču, jasno je da one nisu samo plaže. Baš kao što Corona nije samo pivo, već ritual u kojem dodavanje kriške limete uistinu ima neku posebnu čar.“, objašnjava Ema Dragojević, brand manager Zagrebačke pivovare.

PR (Foto: PR)

U čast 100 godina postojanja, Corona poziva sve da istraže TOP 100 svjetskih plaža na vrhunskim lokacijama diljem svijeta. Veličanstvena proslava započela je „preuzimanjem“ jedne od najznačajnijih na svijetu - Copacabane u Rio de Janeiru. Kao glavni sponzor globalnog koncerta Coronaje oduševila milijune posjetitelja na lokaciji na kojoj će od sada svake godine nastupiti neki od najpopularnijih svjetskih glazbenika i bendova. Platforma pod nazivom Corona 100 također uključuje i film koji naglašava stogodišnju kulturu boravka na plažama te konačan popis 100 najljepših plaža na svijetu, a svaka od njih nosi nagradu „Sun Award“. Ocjenjuju se s jednim, dva ili tri sunca ovisno o tri bitna elementa: kulture uz plažu, povezanosti s prirodom i slikovite estetike. I tako je svaki gutljaj pretvoren u trenutak povezanosti s prirodom uz 100% prirodne sastojke.

Corona ovom kampanjom želi poručiti da raj nije samo jedno mjesto već se nalazi na obalama diljem svijeta koje treba istražiti i u njima uživati, uz zalaske sunca, opuštene trenutke i s kriškom limete.

PR (Foto: PR)