The World nije brod za krstarenje iako tako možda izgleda na prvi pogled. Da je The World kruzer, na njemu bi bilo uživalo oko 1500 ljudi. Kad je gužva na The Worldu, na njemu obitava tek 200 do 300 osoba.



The World je zapravo brod sa 165 plutajućih stanova u privatnom vlasništvu, a koji plovi po unaprijed dogovorenom rasporedu – na raspolaganju vam je sve od jednosobnih stanova od 27 kvadrata do četverosobne rezidencije od 300 kvadrata.



Koliko to košta? Ako morate pitati, ne možete si priuštiti boravak na njemu. Stanovi se prodaju po cijeni od 2,4 do 15 milijuna dolara. Uz to se svake godine plaća se i naknada za održavanje u visini do 10 posto od cijene "pokretnine".

Vlasnici su milijunaši i milijarderi

Ne čudi stoga što su vlasnici stanova na The Worldu multimilijunaši i milijarderi – najčešće iz Sjeverne Amerike i Australije , ali i drugih dijelova svijeta. Neki borave na brodu svega nekoliko mjeseci, a drugi na njemu žive tijekom cijele godine.



I nije dovoljno samo imati novac – za vas moraju jamčiti barem dva postojeća vlasnika stanova na The Worldu prije nego što se razmotri vaš zahtjev za kupovinu.

Kao na kruzeru, i The World ima poslugu u sobu 24 sata dnevno, nekoliko različitih restorana i barova, teretanu, spa-zone, bazene i medicinski centar.

I tu prestaju sve sličnosti.

Put oko svijeta

Vlasnici stanova na The Worldu imaju pravo glasa o tome što će se preuređivati na brodu s 12 paluba, dugom 196 metara, ali i kamo će se putovati.

Upravo je dogovoren plan puta za 2026. godinu, a on će uključivati destinacije poput Antartike, Uskrsnog otoka i Francuske Polinezije.



Brod u prosjeku pristane u luku oko 100 puta tijekom godine. Na svakoj destinaciji ostaje se od dva do pet dana, ovisno o mjestu.



The World je porinut u veljači 2001. godine, a praksa je pokazala da vlasnici zadrže stan na njemu u prosjeku sedam do osam godina. Za to vrijeme vidjeli su većinu svijeta nekoliko puta i zaželjeli se svojeg doma, obitelji i prijatelja. Neki pak odlaze s broda kako bi bili bliži specijaliziranim medicinskim uslugama koje trebaju.

