Ushguli je najviše trajno naseljeno selo u Europi. Smjestilo se u pokrajini Svaneti na sjeverozapadu Gruzije na visini od 2100 metara.

Život u podnožju planine Shkahare koja je dio Kavkaza traje bez prekida oko 2000 godina. I ne, nije lak. Ne samo da je Svaneti jedno od najizoliranijih mjesta u ovoj europskoj zemlji s lošom cestovnom infrastrukturom, već tu snijeg pada šest mjeseci u godini.

Zbog zimskih uvjeta do stanovništva Ushgulija teško se probiti gotovo pola godine. U selu, naime, živi oko 70 obitelji, odnosno oko 250 pojedinaca. Riječ je o ponosnim i ozbiljnim ljudima koji govore svanskim jezikom, a uglavnom zarađuju za život stočarstvom.

Ushguli - 1 (Foto: Shutterstock)

Budući da je UNESCO stavio ovo selo pod svoju zaštitu, Ushguli je posljednjih godina postao i sve zanimljivija turistička atrakcija. Selo ima Etnografski muzej, a posjetitelji u blizini mogu razgledati i kapelicu Lamaria, koja datira iz 12. stoljeća i prepuna je veličanstvenih fresaka.



Kako izgleda život u najvišem trajno naseljenom selu Europe, pogledajte u našoj fotogaleriji.

