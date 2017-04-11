Šunka u kruhu popularno je jelo za Uskrs u brojnim zemljama svijeta. Jede se u Hrvatskoj. Ako želite pripremite šunku u kruhu za blagdane, poslužiti se možete našim receptom u nastavku teksta.
Sastojci za kruh za šunku u kruhu:
- 360 grama pšeničnog brašna
- 420 grama integralnog raženog brašna
- 1 žlica suhog kvasca
- 3 žlice meda
- 85 ml melase
- 1 žlica sjemenki kima
- 1 žlica sjemenki korijandra
- 2 čajne žličice soli
- 1 čajna žličica kardamoma
Začini za šunku u kruhu:
- 1 dimljena šunka bez kosti od oko 1 kilograma
- 2 glavice luka
- 2 lista kadulje
- 1 grančica ružmarina
- 1 žlica crnog papra u zrnu
- ¾ čajne žličice mljevenog crnog papra
- ¼ čajne žličice mljevenog klinčića
- ¼ čajne žličice pimenta
- 250 do 500 grama senfa
- 220 grama smeđeg šećera
Priprema tijesta za kruh za šunku u kruhu:
(24 sata prije pripreme cijelog jela):
- U 50 mililitara tople vode stavite suhi pekarski kvasac i pustite ga tako sve dok se ne počne pjeniti.
- U međuvremenu zagrijte melasu, med i otprilike 4 dl vode. Miješajte dok se svi sastojci na sljube. Ostavite sa strane da se hladi dok ne postigne temperaturu od oko 45 Celzijevih stupnjeva.
- 'Tijesto za kruh pripremite 24 sata prije nego što stavite kuhati šunku u vodi aromatiziranoj začinskim biljem i lukom. ' U posudi dobro pomiješajte bijelo brašno, sjemenke kima, korijandra i kardamom sa solju. Preko svega prelijte rastopljeni kvasac i smjesu s melasom.
- Drvenom kuhačom sve dobro izmiješajte postupno dodajući raženo brašno dok tijesto ne postane ljepljivo.
- Tada odbacite kuhaču i ručno miješajte uz dodavanje preostalog raženog brašna dok ne dobijete glatko tijesto. Za to će vam biti potrebno oko deset minuta.
- Kuglu tijesta stavite u nauljenu posudu, prekrijte ju čistom krpom i pustite da se diže oko dva sata, odnosno dok ne udvostruči svoj volumen.
- Premijesite tijesto, omotajte ga plastičnom folijom i stavite u hladnjak na 24 sata.
Priprema šunke u kruhu:
- Sljedeći dan stavite šunku u duboki lonac s vodom. U lonac ubacite očišćeni luk, kadulju, ružmarin i zrna papra.
- Kada voda zavrije, na umjerenoj temperaturi kuhajte šunku oko 90 minuta.
- U isto vrijeme izvadite tijesto iz hladnjaka i pustite da dosegne sobnu temperaturu. Za to će mu biti potrebno sat ili dva.
- Kad se šunka skuha, izvadite je iz vode i pustite da se ohladi.
- Tijesto razvucite na debljinu od oko 1 centimetara te da bude dvostruko duže od veličine šunke.
- U zdjelici pomiješajte senf, smeđi šećer, mljeveni klinčić, piment i crni papar u prahu pa smjesom premažite ohlađenu šunku.
- Tijesto omotajte oko šunke, i pustite da tako odleži 30 minuta prije stavljanja u pećnicu.
- Šunku u kruhu stavite peći u prethodnu zagrijanu pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva oko 45 minuta do sat vremena dok ne dobije zlatnosmeđu boju.
- Pustite da se šunka "odmori“ petnaestak minuta prije nego što je narežete na kriške. Dobar tek!
