Tim Collins i Ryan Phelps kupili su napuštenu zgradu i čekaonicu željezničke postaje na kolodvoru Cromford u pitoresknom Derbyshireu u Engleskoj još 2007. godine.



Kada su odlučili preurediti ovu viktorijansku zgradu vrijednu 390.000 britanskih funti i pretvoriti je u kuću za odmor, nisu ni znali da su stekli i komad britanske glazbene povijesti.



Naime, na napuštenoj južnoj platformi ispred željezničke postaje fotograf Michael Spencer Jones snimio je naslovnicu singla Some Might Say britanske grupe Oasis iz 1995. godine.



Riječ je o hitu s njihovog drugog studijskog albuma (What's the Story) Morning Glory? – prvoj Oasisovoj pjesmi koja je došla na sam vrh ljestvice najslušanijih u Velikoj Britaniji te koja ih je prometnula u zvijezde.

Naslovnica Oasisovog singla Some Might Say (Foto: Profimedia)

Ima neka tajna veza

"Čovjek koji nam je prodao zgradu nije rekao ništa o tome, iako je imao uokvirenu naslovnicu singla u spremištu pa je morao znati," priznao je Tim Collins britanskim medijima.



Kad su kupili zgradu, bila je iznimno zapuštena i u opasnosti da se sruši.



"Nije bilo stakla na prozorima, krov je imao rupe, a u unutrašnjosti nije bilo ničega", kažu vlasnici.



Nakon opsežne i skupe obnove, zgrada je zasjala novim sjajem, a dobila je i Nacionalnu nagrada za očuvanje željezničke baštine u Velikoj Britaniji.



Iako se nalazi praktički usred ničega – kod sela Cromford koje je 25 kilometara udaljeno od Derbyja mnogi obožavatelji Oasisa često tu svrate kako bi snimili selfie. Broj turista značajno se povećao otkako su se braća Gallagher pomirilia i najavili ponovno okupljanje.

Za samo 25 eura: Noćenje u dvokatnici s Airbnba koja je pripadala glazbenom geniju +2