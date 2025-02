Boce vode, parfemi i kreme uobičajeni su ulov službenika na aerodromskoj kontroli prtljage, no sigurnosna provjera u južnokorejskoj zračnoj luci Incheon suočava se s posebnim zapljenama. Čest uljez u koferima ondje je omiljeni kimchi, mješavina fermentiranog povrća koja je neizostavan dio svakog korejskog obroka.

"Prošle godine, službenici u Zračnoj luci Incheon (ICN) zaplijenili su ukupno 10,7 tona ovog nezaobilaznog korejskog priloga od putnika koji su prekršili zabranu nošenja tekućina u ručnoj prtljazi, prema podacima zračne luke“, piše CNN i dodaje kako putnici ostaju bez svoje hrane jer nisu svjesni kako se radi o tekućini. To se događa zato što kimchi sadržava umak, zbog kojeg se i smatra tekućinom.

"Kao i na mnogim drugim svjetskim aerodromima, vlasti u ICN-u zabranjuju tekućine i gelove u ručnoj prtljazi u količinama većim od 100 ml. Tijekom 2024. godine službenici su također zaplijenili 10,5 tona janga, što je naziv za širok spektar tradicionalnih fermentiranih umaka i pasti“.

Kimchi (Foto: Shutterstock)

Zaplijenjeni predmeti obično se bacaju ili daju u dobre ruke, no svih 10,7 tona kimchija donirano je lokalnom centru za socijalnu skrb, navode službenici zračne luke.

Sporne sjemenke

Kimchi nije jedina hrana oko koje se lome koplja; Korean Air, nacionalna aviokompanija Južne Koreje, objavila je da više neće posluživati ramyeon - instant rezance putnicima u ekonomskoj klasi na dugim letovima. Kao razlog je navela "sve učestalije turbulencije" zbog kojih posluživanje ovog jela koje se priprema dodavanjem kipuće vode – čine preopasnim.

Također, putnici koji su u Južnu Koreju pokušali unijeti začinsku mješavinu Trader Joe’s Everything But the Bagel imali su problema s vlastima. Taj proizvod, koji se prodaje isključivo u Sjedinjenim Američkim Državama, postao je viralan na TikToku i popularan je suvenir među putnicima koji se vraćaju iz SAD-a. No, začinska mješavina proglašena je ilegalnom jer sadrži sjemenke maka koje su zabranjene u Koreji.

Mješavina je toliko popularna da su na terminalu postavljeni znakovi na korejskom i engleskom jeziku koji upozoravaju putnike da ne pokušavaju unijeti Everything But the Bagel začinsku mješavinu u zemlju.

7 zdravih i finih razloga da iskoristite indijski oraščić u omiljenim jelima +1