"Za neke san, za druge ekološka noćna mora – Wizz Airova pogodnost All You Can Fly omogućuje neograničene letove tijekom godinu dana, počevši od 25. rujna, za oko 599 eura", piše CNN. Cijena koja zvuči predobro da bi bila istinita za većinu putnika i jest takva jer se neće svima isplatiti.

"Letovi se mogu rezervirati samo unutar 72 sata od putovanja, pa je pogodnost dobra za ljude koji često putuju. Također, mogu se rezervirati samo jednosmjerne karte – što znači da putnici neće znati kada će se točno moći vratiti", dodaje CNN i upozorava kako je otkazivanje leta dopušteno samo tri puta.

All You Can Fly donosi neograničen broj letova (do tri dnevno) u jednoj godini, a za svaki se plaća dodatna naknada od 9,99 eura. Želite li dodati prtljagu, rezervirati sjedalo ili se prioritetno ukrcati potrebno je dodatno platiti. Dodatna prtljaga obično košta od oko 50 eura. Pogodnost pokriva cijelu mrežu Wizz Aira: veći dio Europe, Mediteran, pa čak i Bliski istok. Nisu pokriveni samo domaći letovi unutar Italije.

Članovi moraju navesti željenu zračnu luku polaska, ali ne moraju svi letovi polaziti iz tih zračnih luka. Zrakoplovna tvrtka također ne jamči vožnju bilo kojim zrakoplovom sa slobodnim sjedalima jer dostupnost ovisi "o nizu unutarnjih i vanjskih čimbenika", uključujući broj putnika na letu i broj ukupnih registriranih All You Can Fly članova koji je trenutačno postavljen na maksimum od 10.000.

"Ako putujete često, spremni ste letjeti u kratkom roku i fleksibilni u povratku, All You Can Fly ipak vam se može isplatiti. Također i ako ste soloputnik koji kupuje s malo prtljage", navodi CNN.

