Ako ste ovoga ljeta poželjeli kratki bijeg na more, ali ne želite ići predaleko, vrijeme je da bacite sidro u Opatiji. Na portalu Crno jaje čeka vas sjajna ponuda za Hotel Admiral 4* , tri dana i dva noćenja za dvije osobe u Superior sobi s pogledom na more, uz polupansion i pristup Wellness & SPA sadržajima, već od 399 eura! Usto, jedno dijete do 12 godina boravi potpuno besplatno.

Kupon vrijedi od 16. srpnja do 20. kolovoza 2025., s izuzetkom termina od 5. do 8. kolovoza – taman da uhvatite najljepše dane ljeta bez gužve i stresa.

Opatija nije samo more i sunce, to je povijest, šarm, elegancija i onaj osjećaj da ste na mjestu gdje vrijeme ide sporije, ali ispunjenije. Ovo nekadašnje austrougarsko ljetovalište, smješteno između mora i Učke, odiše stilom i finoćom, ali istovremeno pruža sve moderne sadržaje koje očekujete od ljetnog odmora. Lungomare, slavna obalna šetnica duga 12 kilometara, prolazi tik ispod hotela, dovoljan je jedan korak da zakoračite iz sobe ravno na šetnicu uz more, a svaki daljnji korak vodi vas u novu priču: do romantičnih vidikovaca, mirisnih vrtova, starih vila i udobnih terasa za popodnevnu kavu.

Hotel Admiral 4* smješten je neposredno uz obalu, a njegova marina, jedina u Opatiji, čini ga posebnim i privlačnim ne samo nautičarima nego svima koji žele nešto više od klasičnog hotelskog odmora. Vanjska arhitektura hotela donosi moderan, prepoznatljiv stil, dok je interijer svijetao, prozračan i ugodan, baš ono što vam treba nakon vrućeg ljetnog dana provedenog na suncu.

Opatija - 2 (Foto: Crno jaje)

Superior sobe s pogledom na more nude 20 m² klimatiziranog komfora, balkon s pogledom koji vrijedi milijun riječi, te kupaonicu s kadom ili tušem. Savršene su za parove, ali i poslovne putnike koji žele kombinirati rad i odmor. U sobi se može udobno smjestiti do tri osobe, što znači da čak i obiteljski odmor ovdje ima potpuno drugačiju, opušteniju notu, osobito kad znate da za dijete do 12 godina ne plaćate ništa.

No ono po čemu se ovaj hotel posebno izdvaja je njegov Wellness & SPA sadržaj. Gosti imaju besplatan pristup unutarnjem bazenu s grijanom morskom vodom, vanjskom bazenu s ležaljkama, fitnessu i sauna centru koji uključuje finsku i bio saunu te tursku kupelj.

Relax zona idealna je za one koji žele pustiti misli da odlutaju, dok će ljubitelji aktivnijeg odmora pronaći svoju oazu u vrhunski opremljenoj teretani. Sve je osmišljeno tako da se odmorite, opustite i vratite kući s barem nekoliko bora manje – barem onih uzrokovanih stresom.

A kad ogladnite, čeka vas restoran s bogatom ponudom, od samoposlužnog doručka do pažljivo biranih večera. Lokalni specijaliteti i vina poslužuju se na ljetnoj terasi, uz šum mora i diskretnu glazbu, dok kavana i aperitiv bar nude savršen predah u svako doba dana. Ako tražite više – odaberite à la carte restoran i dopustite osoblju da vas provede kroz okuse Kvarnera i Mediterana, s preporukom vina koje najbolje pristaje uz vaš odabir.

Ova ponuda traje do 20. kolovoza 2025. i idealna je za sve koji žele spojiti more, eleganciju, wellness i praktičnu lokaciju, a sve to po cijeni koja je, zahvaljujući Crnom jajetu, itekako prihvatljiva. Za ponudu kliknite ovdje.

