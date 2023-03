Globalno zatopljenje nije lako vizualizirati. Ako niste izravno ugroženi porastom razine mora, nestašicom vode ili šumskim požarima, kako znate da se to stvarno događa? Sve to može izgledati pomalo apstraktno. Zato su projekti poput Climate Centrala toliko bitni. Ta internetska stranica izrađuje karte koje pokazuju koji bi dijelovi svijeta mogli biti ugroženi porastom razine mora, a prema podacima s te stranice, ovo su neki od gradova koji bi se do 2030. mogli naći pod vodom!

Amsterdam, Nizozemska

Amsterdam te gradovi Rotterdam i Haag smješteni su nisko, ravno i blizu Sjevernog mora. Nizozemci su poznati po svojoj obrani od poplava, a gledajući projekcije razine mora, čini se kako će sustav nasipa, brana i barijera postati još bitniji u godinama koje dolaze.

Basra (Foto: Getty Images)

Basra, Irak

Glavni irački lučki grad Basra leži na Shatt al-Arabu, ogromnoj i širokoj rijeci koja se ulijeva u Perzijski zaljev. Zbog zamršene mreže kanala i potoka, kao i susjednih močvara, Basra i njezina okolna područja posebno su osjetljivi na porast razine mora.

Venecija, Italija

U vrlo bliskoj budućnosti Venecija se suočava s dvostrukom prijetnjom: razina mora raste, a sam grad tone – za dva milimetra svake godine. Mletačku prijestolnicu već su pogodile velike poplave, a klimatske promjene vjerojatno će povećati učestalost visokih plima koje će je potopiti. Grad ima uspostavljen sustav obrane od poplava, ali kako se kriza pogoršava, bit će ih teže (i skuplje) održavati.

New Orleans, SAD

New Orleans ima razvijen sustav nasipa koji ga štiti od jezera Maurepas na sjeveru te od jezera Salvador i Little Lake na jugu. Bez te obrane New Orleans bi bio ozbiljno ugrožen porastom razine mora, ali čak i s njima šteta potencijalno izgleda katastrofalna. Rezervati za divlje životinje Biloxi i Jean Lafitte izgledaju posebno ranjivi, a mi se nadamo kako će New Orleans ipak pronaći način za obranu.

Bangkok, Tajland

Istraživanje iz 2020. pokazalo je kako bi Bangkok mogao biti grad koji je kratkoročno najteže pogođen globalnim zagrijavanjem. Tajlandska prijestolnica nalazi se na samo 1,5 metara iznad razine mora i, poput Venecije, tone (samo puno, puno brže - oko dva do tri centimetra godišnje). Dodatno, Bangkok je izgrađen na vrlo gustom glinenom tlu, što ga čini još sklonijim poplavama. Do 2030. većina obalnih područja Tha Kham i Samut Prakan mogla bi biti pod vodom, kao i glavna zračna luka Suvarnabhumi International.

Nagoya (Foto: Getty Images)

Nagoya, Japan

Od Chibe do Osake, izgrađenost nekih obalnih japanskih gradova čini ih osjetljivima na porast razine mora – posebno tijekom sezone tajfuna (obično od svibnja do listopada). Većina je dobro opremljena za rješavanje ovakvih stvari, ali industrijska luka Nagoya - četvrti po veličini grad u Japanu, mogla bi imati velikih problema jer bi se zapadni dijelovi grada mogli naći ispod granice plime.

Male, Maldivi

Popularno turističko odredište u Indijskom oceanu, Maldivi, već su neko vrijeme svjesni prijetnje od porasta razine mora te su čak i počeli graditi plutajući grad kako bi se s tim suočili. Kako sada stvari stoje, nije toliko ugrožena prijestolnica Maldiva Male, već njegova infrastruktura i okolni otoci: od zračne luke do velikog dijela otoka Hulhumale rastuće razine plime predstavljaju ozbiljan problem.

