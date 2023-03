S oko sto tisuća jezera, brojnim rijekama, arhipelazima i razvedenom obalom, Švedska je raj za kajakaše. Kajak ili kanu dio su uobičajene vikend-opreme domaćih, a sve se češće i stranci odlučuju upoznati tu državu – veslajući.

Ne postoji bolji način da potpunije doživite prirodu i istražite inače nedostupna područja i nenastanjene otoke. Od grupnih, obiteljskih ili izleta udvoje do pravih pravcatih višetjednih ekspedicija, ponuda tura toliko je bogata da će svatko pronaći svoj idealni izlet kanuom ili kajakom. U svakom slučaju, nitko vas neće ostaviti da veslate švedskim divljim sjeverom ako na to niste spremni, a atraktivni krajolici pružat će se i s mnogo mirnijih voda na jugu zemlje.

Sve se može dogovoriti

Kako to zapravo izgleda, pitate se? Što biste trebali ponijeti (i kako to utrpati na kajak)? I što ćete i kako jesti ako se nekad odlučite za cjelotjednu turu? Možete se s organizatorom ture dogovoriti baš sve. Od toga da vas dočekaju na aerodromu i voze u bazni kamp, do toga da vam svaki dan na mjesto odmora donose hranu. Naravno, možete otići na turu gdje ste mnogo samostalniji pa kampirati u divljini duž rute (kampiranje na divlje u Švedskoj je legalno!) i jesti ono što putem upecate. Cijena aranžmana ovisit će o svemu tome, ali za dvjestotinjak ili tristotinjak eura možete dobiti lijepih i uzbudljivih tjedan dana u Švedskoj, pa samo morate uloviti povoljan let za gore.

Ljeto je svakako idealno vrijeme za veslanje, ali ako se držite mirnijega juga, imat ćete intimnije iskustvo u proljeće i jesen jer neće biti toliko turista, a ako se držite juga, neće još biti ni toliko hladno. Zimi je moguća vožnja kajakom uz zapadnu, zaštićeniju obalu, ali to se preporučuje samo iskusnijim kajakašima.

Bez obzira na to odlučite li se za hard core iskustvo u Arktičkome krugu ili za polagano veslanje urbanim vodenim putevima uz razgledavanje povijesnih znamenitosti, Švedska "na vesla" neće vas razočarati.

Odakle krenuti?

Na jugu Švedske nalazi se pokrajina Skåne, relativno ravna i s dugom pitomom obalom. Jezero Ivösjön najveće je jezero u ovoj pokrajini i ovaj bujni, ali mirni krajolik savršen je za veslanje zbog više od 40 otoka i brojnih skrivenih plaža i uvala.

Popularna je vožnja kajakom na moru duž zapadne obale, uz göteborški arhipelag i obalu Bohuslän, s oko 8000 otoka i uvala. Tura kajakom uz obalu Bohuslän koja istražuje arhipelag Fjällbacka i njegove lijepe otoke, pješčane plaže i neobične ribarske zajednice, dobar je način da se uputite uživati u prirodi bez previše opasnosti.

Čak i glavni grad Stockholm možete obići veslajući i tako razgledati gradske znamenitosti ili se pak uputiti u Stockholmski arhipelag i njegovih 30 tisuća otoka. Razgledavanje Stockholma kajakom ne biste smjeli propustiti. Riječ je o vođenoj dvosatnoj turi koja će vam pokazati glavni grad iz nove perspektive.

Potom istražite štokholmski arhipelag kajakom. Polazišna točka je selo Dalarö, samo 45 minuta od središta Stockholma – ali imat ćete osjećaj da ste stotinama kilometara udaljeni od civilizacije dok veslate Baltičkim morem, kuhate na logorskoj vatri i spavate na kakvom nenastanjenom otoku.

U švedskoj Laponiji u Arktičkom krugu možete se uputiti u divljinu kanuom po ogromnim jezerima i divljim rijekama okruženim kilometrima netaknutih šuma. Ture po Laponiji obično su vođene. Jedna od popularnijih počinje u Jokkmokku u Arktičkom krugu i istražuje netaknutu divljinu rezervata prirode Pearl River. Spavanje na obali jezera i spoznaja da se do istoga mjesta ne može doći cestom dat će vam okus prave pustolovine.

