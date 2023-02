Mnogi Europu nazivaju „najgej“ kontinentom na svijetu s izrazito liberalnim stanovništvom i destinacijama kojima svake godine privlače na stotine tisuća putnika, pripadnika LGBTQ+ zajednice.

S 44 države, koliko ih se prema Ujedinjenim narodima nalazi u Europi, nisu sve destinacije dobar odabir. Homoseksualni brakovi i istospolne zajednice legalni su u gotovo 30 od ovih zemalja, no gotovo u svakoj metropoli možete naići na LGBTQ+ friendly hotel, bar ili klub. U nastavku vam donosimo 5 destinacija o kojima morate razmisliti ako ste dio LGBTQ+ zajednice, planirate na putovanje i želite odličan provod.

Madrid

Glavni grad Španjolske također se smatra gay prijestolnicom zemlje. Ne samo da je dom epskih LGBTQ+ zabava, festivala i kulturnih događanja, već je i jedan od najotvorenijih i liberalnijih gradova u Europi.

Ljubav i sloboda toliko su ukorijenjene u dušama stanovnika grada da je Madrid dom mnogim LGBTQ+ pionirima. Zapravo, jedan od prvih filmaša koji je predstavljao LGBT likove u svojim radovima već 1980-ih bio je madridski redatelj Pedro Almodóvar. Dio grada za najbolje LGBTQ+ zabave i događaje u Madridu je trg Chueca. To je također jedan od najotmjenijih dijelova Madrida. Ovdje ćete vidjeti mnoge moderne barove i restorane ukrašene zastavama duginih boja. Kamo god hodali, duga će vas pratiti.

Barcelona

Barcelona je srce LGBTQ+ zajednice u Španjolskoj. Glavni grad Katalonije ima liberalnu atmosferu, raznolik i živahan noćni život te inkluzivnu zajednicu, što ga čini odredištem iz snova za LGBTQ+ zajednicu.

Eixample je nedvojbeno jedna od gay-friendly četvrti u Barceloni, toliko poznata po LGBTQ+ zajednici da je to područje prozvano Gayxample. Kad zakoračite u kvart, vidjet ćete lepršave zastave i pješačke prijelaze u duginim bojama i moderne LGBTQ+ barove i klubove diljem ulica. Najbolji način da upijete atmosferu barcelonske gay scene je prošetati ulicama ove četvrti.

Posjetitelji će pronaći turističke agencije i hotele prilagođene LGBTQ+ zajednici, kao i frizerske salone, modne butike, restorane i klubove.

London

S najvećim brojem Grindr korisnika od bilo kojeg grada na svijetu, London je nedvojbeno najgej (i/ili kako ga mnogi vole nazivati „most-horny“) grad u Europi.

To je zapravo rezultat duge gay povijesti grada, budući da je London bio domaćin stalnom nizu gay barova od 1700-ih, a Soho je postao prva gay četvrt u Europi. Ovo područje koje okružuje Old Compton Street u središtu Londona i dalje je omiljeno mjesto za LGBTQ+ zajednicu 21. stoljeća, neprestano u transformaciji s queer orijentiranim kazalištima, kafićima, sex shopovima i knjižarama u svakoj ulici. Uz lokale za piće, brojna kazališta i restorane, dobru zabavu možete pronaći i na londonskom West Endu, s gay mjuziklima i LGBTQ produkcijama koje se redovito izvode u manjim prostorima i klubovima kao što je Above The Stag.

Amsterdam

Grad u kojem je sve dozvoljeno, od prostitucije do lakih droga, Amsterdam je, što je najvažnije, mjesto gdje ljudi dolaze biti slobodni. Povezan stotinama fotogeničnih mostova, Amsterdam je grad biciklista, koji omogućuje slikovite vožnje duž kanala Prinsengracht i rijeke Amstel koji za vrijeme gay pridea postaju mjesto brojnih gradskih zbivanja.

Grad ugošćuje Amsterdam Pride i Milkshake, ljetni festival queer glazbe, koji oba rade na pretvaranju ulica u more tijela, a sve se povezuje kroz živu glazbu, aktivizam i genijalne zabave. Posjećujete li Amsterdam, gay scenu možete pronaći usredotočenu na Reguliersdwarsstraat, osobito u najstarijem gay baru u gradu, Cafe t' Mandje, popularnom kasno-noćnom sastajalištu s kičastim dekorom koji datira iz 1920-ih. Kao i brojne ulice, sex shopovi i gay barovi ističu se zastavama duginih boja.

Kopenhagen

Budući da je Danska jedna od prvih europskih nacija koja je legalizirala istospolne brakove 2012. (i istospolne zajednice 1989.), njen glavni grad Kopenhagen sigurno ima temelja da bude okrunjen gay prijestolnicom Europe. I ne samo to, već je i vraški cool, s jedne strane turistima pruža svoje neobične stare gradske ulice, a s druge strane predstavlja moderni industrijalizam i hipstersku zabavu u Meatpacking Districtu.

Iako se manji događaji kao što su Svjetski dan borbe protiv AIDS-a i EuroGames obilježavaju tijekom cijele godine, vrhunac događaja za gay zajednicu mora biti Copenhagen Pride, koji se zapravo održava dva puta godišnje u lipnju i veljači. U gradu ćete pronaći sofisticirana gay mjesta u blizini Gradske vijećnice, dok se alternativna scena susreće bliže Glavnom kolodvoru ili u Vesterbrou, staroj gradskoj četvrti Crvenih svjetiljki.