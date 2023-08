Štrudlafest počinje u petak, 1. rujna, uz premijeru "Štrudla pub kviza" pod palicom Krešimira Sučevića Međerala. U ovom kvizu zasigurno će slatke delicije biti motivirajuće za kvizaše, no tko zna – možda im bude i izazov za koncentraciju. Kako god da bilo, navečer vas čeka rasplesani Luka Nižetić koji obećava sjajnu zabavu na otvorenju najslađeg festivala.

Subota je rezervirana za nešto što smo dugo čekali! Na Štrudlafest vraćaju se natjecatelji koji su godinama brusili svoje valjke i trenirali što tanje tijesto. Naime, ove godine vas čeka izbor za najbolju štrudlu Hrvatske, a sve pod palicom stručnog žirija u kojem će natjecatelje dočekati i simpatični Domagoj Jakopović Ribafish.

Uz slatke zalogaje, u subotu će brojni mališani zasigurno uživati i na uzbudljivom ZIP lineu s pogledom na Jaškovo. Tu je dakako i HGSS koji pazi na njihovu sigurnost.

Nedjelja nudi cijelu paletu gastro radionica i aktivnosti, a festival će zatvoriti jedan od najperspektivnijih domaćih glazbenika – Filip Rudan.

Naravno tu su i aktivnosti koje vas čekaju svaki dan Štrudlafesta.

Svakako se opustite uz "Štrudla by kajak", "Štrudla by horse" ili pak u vođenoj šetnji "Štrudla step by step" koja će vas upoznati s ovim pitoresknim krajem gdje ćete obići izvor pitke vode ali i saznati što vam sve treba za dobru štrudlu. Dakako, tu je i oslikavanje tanjurića za štrudlu koji svake godine okupi veliki broj znatiželjnika.

I ove vas godine čeka više od stotinu okusa štrudli - od klasičnih voćnih i slanih, do onih s čvarcima, konopljom i janjetinom pa do one s vrganjima i pivom. Jedan od najvećih hitova ovogodišnjeg festivala je Teslina štrudla koja vas možda inspirira za, tko zna, kakve inovacije.

Koja je zapravo veza Tesle i štrudle, saznat ćete u Teslinom kutku by Nikola Tesla experince centar. Ako vam ni to nije dovoljno, svakako se uputite na Žitnu lađu koja i ove godine vozi sve Štrudloljupce.

Štrudle pripremljene na gastro radionicama tradicionalno se mogu kupiti na štandu udruge Jak kao Jakov pa tako ovaj događaj ima i humanitarnu notu.

Uvertira u događanja u Jaškovu je Tjedan štrudle koji traje čak 2 tjedna. Od 28. kolovoza pa sve do 10. rujna, u čak 42 ugostiteljska objekta, svi će štrudloljupci imati puno razloga za istraživanje Karlovačke županije.

I kada ste pomislili da ste obišli baš sve, tu je i ranč sa škotskim govedima, janjetina s ražnja corner, a poseban broj znatiželjnika očekuje se "Na dvorišću tete Marice" koja je zlatna amabasadorice štrudle iz Jaškova i koja će u svom dvorišću širokog osmijeha ugostiti svakog posjetitelja te mu pokazati tajne izrade domaće štrudle.

Za mališane i ove godine ima niz sadržaja ne samo u bogatom Dječjem trokutu, nego i Rally kids corneru. Tu je i jahanje, vlakić, Aquatikina žabaonica, stare seoske igre kamenčkanje i kozečkanje, a u labirintu u kukuruzu pravi put prema štrudlama tražit će i veliki i mali.